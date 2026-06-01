Lionel Messi «culminó su carrera futbolística» en 2022, así que, ¿qué impulsa al mejor de todos los tiempos a buscar la gloria en el Mundial con Argentina en 2026?

A pesar de las críticas a su capitanía, Messi ha asumido su rol de líder con los años. Pasó de ser un personaje famoso por su taciturnidad —que prefería dejar que su pie izquierdo hablara por él— a lanzar andanadas verbales contra rivales de 1,98 m en el túnel tras los partidos. Esta faceta del mejor jugador del mundo era desconocida para muchos, pero sus compañeros la conocían y lo querían por ello.
Emiliano Martínez los comparó con «leones que luchan por Messi» y Julián Álvarez reconoció antes de la última Copa América que el plantel celebraba tener a su capitán, porque él hace todo «mejor».
Argentina se había convertido en una banda de hermanos, o, como dijo el inimitable Jorge Valdano, el equivalente futbolístico de «Ocean’s 11».
«Vi una foto de los jugadores bajando del autobús, con Messi delante y el resto detrás, flanqueándolo en triángulo; eso tiene un valor simbólico que no necesita comentarios, pero explica lo que es Argentina», declaró el campeón del Mundial 1986 a The Guardian. «Se ve la felicidad de Leo: está liberado».
Aún así, se dudaba de que siguiera hasta 2026: su lesión en la Copa América 2024 amenazaba su último Mundial.
Para Scaloni, incluir a Messi es obvio: a los 38 años sigue marcando goles y dando asistencias imposibles, y su influencia sobre el grupo es única, por lo que ya le reservaba un lugar en la plantilla de 2026 desde 2022.
Algunos temen que Messi empañe su legado en Estados Unidos, pero es difícil verlo. A diferencia de su gran rival, Cristiano Ronaldo, ya ganó el Mundial. Nada puede restar mérito a lo conseguido. Hace cuatro años completó su carrera; ahora solo la disfruta.