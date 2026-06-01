Lionel Messi «culminó su carrera futbolística» en 2022, así que, ¿qué impulsa al mejor de todos los tiempos a buscar la gloria en el Mundial con Argentina en 2026?

Messi tiene 38 años y cumplirá 39 a finales de mes. Por eso no sorprende que el Inter de Miami haya informado de una «sobrecarga por fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo». Ese músculo ha soportado una enorme tensión durante más de dos décadas.

Entonces, ¿por qué sigue exigiendo su cuerpo cuando la mayoría ya se retiró? No tiene nada que demostrar: lo dio todo al ganar el Mundial de Catar y cerrar el debate del mejor de la historia.

¿Puede ganar algo nuevo en una sexta fase final? ¿O, al sentirse leyenda viva, cree que no tiene nada que perder?