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Lionel Messi Argentina GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traducido por

Lionel Messi «culminó su carrera futbolística» en 2022, así que, ¿qué impulsa al mejor de todos los tiempos a buscar la gloria en el Mundial con Argentina en 2026?

Analysis
Argentina
L. Messi
World Cup
FEATURES

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, convocó el jueves a Lionel Messi para el Mundial 2026, aunque el capitán no está «en plena forma». Nada nuevo: se esperaba que Messi defendiera el título con la Albiceleste y que llegara algo mermado físicamente.

Messi tiene 38 años y cumplirá 39 a finales de mes. Por eso no sorprende que el Inter de Miami haya informado de una «sobrecarga por fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo». Ese músculo ha soportado una enorme tensión durante más de dos décadas.

Entonces, ¿por qué sigue exigiendo su cuerpo cuando la mayoría ya se retiró? No tiene nada que demostrar: lo dio todo al ganar el Mundial de Catar y cerrar el debate del mejor de la historia.

¿Puede ganar algo nuevo en una sexta fase final? ¿O, al sentirse leyenda viva, cree que no tiene nada que perder?

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Un sueño hecho realidad

    La mayoría de los jugadores no pueden elegir cuándo termina su carrera internacional. A menudo la decisión la toma un entrenador o una lesión.

    Pocos pueden elegir el momento, y aún menos lo hacen desde la cima. Messi, no obstante, tuvo la chance de retirarse en lo más alto tras ganar el Mundial.

    Levantar el trofeo era su gran objetivo, y su incapacidad de emular a Diego Maradona llevando a la selección a la victoria se usaba para criticarlo, como si eso restara mérito a su racha inigualable de excelencia.

    Pero, cuando parecía que ese sueño había muerto tras la eliminación en octavos de Rusia 2018, lo cumplió de forma increíble en Catar.


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  • FBL-WC-2022-MATCH61-ARG-CROAFP

    Genio surrealista

    Lo que Messi hizo en 2022 desafió las leyes de la física. A sus 35 años, dejó en ridículo a rivales 15 años más jóvenes, como Josko Gvardiol, quien se sintió más honrado que avergonzado.

    «Mañana podré contarles a los niños que marqué a Messi durante 90 minutos», declaró el defensa tras la derrota de Croacia ante Argentina en la semifinal de Lusail.

    Gvardiol no fue el único rival que se sintió privilegiado por compartir campo con un jugador que parecía demasiado talentoso para ser real. «Parece falso en el campo», admitió el australiano Keanu Baccus. «Es surrealista lo bueno que es».

    Además, sus actuaciones resultaron aún más notables por la enorme presión que afrontaba. Argentina, campeona de la Copa América y con 36 partidos invicta, llegó a Catar y casi fue eliminada tras perder sorpresivamente ante Arabia Saudí en su debut, lo que puso en duda las credenciales de Messi como capitán.


  • FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRA-TROPHYAFP

    Hollywood en estado puro

    Sin embargo, cuando su selección más lo necesitaba, Messi respondió con el gol clave ante México y se convirtió en el primer jugador en anotar en la fase de grupos, octavos, cuartos, semifinales y final, llevando a la Albiceleste a su primer Mundial desde 1986. Desde Maradona, nadie había dominado así una fase final.

    Tras lograr su quinto premio al mejor jugador en ocho partidos, Messi no podía soñar un desenlace más feliz. Parecía una película de Hollywood, y hasta habló como el protagonista que al fin conquista a la chica.

    «Es una locura», declaró a TyC mientras sostenía el trofeo, «¡mira qué preciosa es! La deseaba tanto. Tenía la visión de que esta sería la definitiva... Se estaba acercando.

    He tenido suerte de conseguirlo todo en mi carrera... Lo único que me faltaba está aquí. Quería cerrar mi carrera con esto. Ya no puedo pedir nada más, gracias a Dios, me lo ha dado todo». Y, aun así, Messi decidió no retirarse.

  • FBL-CONMEBOL-ARG-TRIBUTEAFP

    Disfrutando del momento de gloria

    Tras esperar tanto para tener la Copa del Mundo, no extrañó que Messi no quisiera soltarla.

    «Me voy a llevar el trofeo a Argentina para disfrutarlo con vosotros», dijo a los aficionados que lo veían desde casa, tras la que posiblemente haya sido la mejor final jamás disputada. «Me encanta lo que hago, me encanta estar en la selección y quiero seguir viviendo unos cuantos partidos más como campeón del mundo».

    Se lo había ganado.

    Pero lo que vino después no fue solo una vuelta de honor: Messi quería más medallas y no pensaba retirarse; su voluntad de ganar seguía intacta.

    Pero, sobre todo, siguió porque disfrutaba enormemente.

  • Argentina Press Conference And Training SessionGetty Images Sport

    El factor Scaloni

    Ganar el Mundial lo cambió todo para Messi. Lo liberó de una carga que llevaba desde que Maradona lo nombró su heredero. Aunque brilló en Catar, Messi reconoció que fue un esfuerzo de equipo, y por eso significó tanto para él.

    Antes de Lionel Scaloni nunca había sentido tal conexión con un técnico ni con un grupo de compañeros.

    «Desde el primer día impuso una idea y lo mejor que hizo, más allá de cómo vive o prepara el partido, es su cercanía con el grupo», declaró Messi a ESPN en diciembre. “La forma en que trata a los jugadores, cómo conecta con cada uno porque los conoce como personas y sabe cómo hablarles. Él construyó este equipo e incorporó a nuevos jugadores, incluso a algunos poco conocidos en el fútbol argentino.

    Somos un grupo increíble que se lleva muy bien, pero en los partidos de entrenamiento o en ciertos ejercicios, si hay que darlo todo, lo damos todo. Todos se entregan al máximo, y esa es una gran fortaleza de este grupo y de esta selección.

    Scaloni y su cuerpo técnico han construido todo esto; el ambiente diario viene de ellos». Aunque, obviamente, Messi también ha desempeñado su papel.


  • FBL-FRIENDLY-ARG-TRAININGAFP

    Una última misión para «El 11 de Messi»

    A pesar de las críticas a su capitanía, Messi ha asumido su rol de líder con los años. Pasó de ser un personaje famoso por su taciturnidad —que prefería dejar que su pie izquierdo hablara por él— a lanzar andanadas verbales contra rivales de 1,98 m en el túnel tras los partidos. Esta faceta del mejor jugador del mundo era desconocida para muchos, pero sus compañeros la conocían y lo querían por ello.

    Emiliano Martínez los comparó con «leones que luchan por Messi» y Julián Álvarez reconoció antes de la última Copa América que el plantel celebraba tener a su capitán, porque él hace todo «mejor».

    Argentina se había convertido en una banda de hermanos, o, como dijo el inimitable Jorge Valdano, el equivalente futbolístico de «Ocean’s 11».

    «Vi una foto de los jugadores bajando del autobús, con Messi delante y el resto detrás, flanqueándolo en triángulo; eso tiene un valor simbólico que no necesita comentarios, pero explica lo que es Argentina», declaró el campeón del Mundial 1986 a The Guardian. «Se ve la felicidad de Leo: está liberado».

    Aún así, se dudaba de que siguiera hasta 2026: su lesión en la Copa América 2024 amenazaba su último Mundial.

    Para Scaloni, incluir a Messi es obvio: a los 38 años sigue marcando goles y dando asistencias imposibles, y su influencia sobre el grupo es única, por lo que ya le reservaba un lugar en la plantilla de 2026 desde 2022.

    Algunos temen que Messi empañe su legado en Estados Unidos, pero es difícil verlo. A diferencia de su gran rival, Cristiano Ronaldo, ya ganó el Mundial. Nada puede restar mérito a lo conseguido. Hace cuatro años completó su carrera; ahora solo la disfruta.

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