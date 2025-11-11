¡Lionel Messi muestra niveles de Cristiano Ronaldo! La publicación de Instagram del regreso del argentino a Barcelona supera en "me gusta" al triunfo de la Nations League

Messi publicó un carrusel de fotos en Instagram de su regreso a Barcelona con una leyenda que decía: "Anoche regresé a un lugar que extraño con mi alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Espero que algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, ya que nunca pude...💙❤️."

La publicación ahora ha acumulado la asombrosa cantidad de 24.2 millones de likes en el momento de escribir esto, superando la publicación del triunfo en la Nations League de Cristiano Ronaldo, que tiene 23.5 millones. Desde la Copa América hasta el Mundial, Messi ha roto récords repetidamente. Su publicación de la victoria en el Mundial 2022 sigue siendo la publicación más gustada en Instagram de todos los tiempos, con más de 74 millones de likes.

Sin embargo, Ronaldo ostenta el récord del comentario más gustado en la historia de Instagram. Su ingeniosa respuesta al anuncio de Kylian Mbappé sobre el Real Madrid, que decía "Mi turno de ver. Emocionado de verte iluminar el Bernabéu. #HalaMadrid", ha acumulado más de 5 millones de likes.