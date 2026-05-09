A pesar de ser capitán del equipo que ganó el Mundial de Catar, Lionel Messi se muestra cauteloso sobre las opciones de Argentina de revalidar el título. El ocho veces Balón de Oro cree que la Albiceleste no es la principal favorita a medida que se acerca el torneo en Norteamérica.

En una entrevista con el periodista argentino Pollo Álvarez, Messi admitió que otras selecciones llegan con mejor preparación y plantilla. «Tenemos que darnos cuenta de que por delante hay otros favoritos, que llegan en mejor forma», declaró, mostrando modestia sobre las opciones de su selección.