Lionel Messi comparte una emotiva reacción tras la conquista del segundo título consecutivo de La Liga por parte del Barcelona

Aunque Messi juega con el Inter de Miami a miles de kilómetros, su corazón sigue en el Spotify Camp Nou. Tras el pitido final del domingo, el ocho veces Balón de Oro publicó en Instagram: «¡Campeones! ¡Viva el Barça!».

El mensaje mostró su apoyo al equipo de Hansi Flick, que ha dominado la Liga por segundo año. Messi, aún máximo goleador histórico del club, sigue vinculado al gigante catalán y celebró este nuevo título con su querido Blaugrana.

Instagram/leomessi







