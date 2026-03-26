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Lionel Messi aún no ha confirmado su participación en el Mundial de 2026, mientras que el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, afirma que «no tenemos prisa»
La incertidumbre sobre la participación de Messi en el Mundial continúa
Mientras Argentina se prepara para sus próximos amistosos contra Mauritania y Zambia en La Bombonera, la conversación derivó de forma natural hacia la disponibilidad de su capitán para el Mundial de 2026. Scaloni volvió a mostrarse incapaz de confirmar que Messi vaya a participar definitivamente en la cita mundialista, aunque sigue teniendo esperanzas.
«Es una cuestión que le compete a él. No tengo por qué responder. Ya saben lo que pienso. Quiero que esté allí, pero es él quien decide. Se ha ganado el derecho a poder decidir con tranquilidad. No tenemos prisa. Esperemos que diga que sí», declaró Scaloni a los periodistas durante su rueda de prensa previa al partido. El seleccionador también se refirió a su propio futuro, señalando que, aunque las negociaciones sobre su contrato están en curso, no son su principal prioridad.
«La renovación de mi contrato no es lo principal. Mi agente está hablando con el presidente, pero por ahora solo importa el Mundial», afirmó.
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Alineaciones provisionales para el partido contra Mauritania
La Albiceleste se enfrentará a Mauritania este viernes, y el martes que viene se medirá a Zambia. Scaloni pretende aprovechar estos partidos como banco de pruebas para los jugadores menos habituales y los jóvenes que buscan a toda costa hacerse un hueco en la convocatoria definitiva de 26 jugadores para el próximo torneo en Norteamérica, aunque Messi participará de alguna forma.
«El equipo que se enfrentará a Mauritania será una mezcla entre los chicos a los que queremos ver y otros a los que queremos que suban su nivel. Messi va a jugar. No sé si será desde el principio en este partido o en el segundo, pero es una buena oportunidad para verlo sobre el terreno de juego. Es bonito que vean lo bien que lo pasamos cuando estamos aquí», explicó Scaloni.
Se descarta el regreso de Di María
Scaloni también se tomó un momento para abordar situaciones concretas de algunos jugadores, incluida la retirada de la selección de Ángel Di María, aunque se había insinuado que podría volver antes del Mundial.
Esa posibilidad ha quedado ahora descartada de forma rotunda, y Scaloni ha declarado: «Entendemos que la etapa de Di María ha terminado. Él siempre lo dejó claro y nosotros lo entendimos desde el principio. Creo que el ruido vino de fuera. Tengo una excelente relación con él. Nos escribimos constantemente».
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Cancelación de la Finalissima y logística de la plantilla
La preparación para el Mundial se ha visto ligeramente alterada por la suspensión de la Finalissima contra España. Scaloni expresó su frustración por los obstáculos logísticos, pero insistió en que el regreso a Argentina para entrenar y jugar ha supuesto un aspecto positivo para la cohesión del grupo.
«La suspensión de la final con España, la seguimos con vosotros. Decíamos que teníamos que buscar alternativas, pero todo se retrasó. No es culpa de nadie. Hay una situación en la que el fútbol pasa a un segundo plano. Esa semana fue difícil. No se llegó a ningún acuerdo», comentó Scaloni. «Empezamos a buscar rivales. No había nada planeado. Las instalaciones ni siquiera estaban preparadas para recibir a los jugadores. Al final, hay que quedarse con lo positivo. Estamos aquí, podemos conocer mejor a los nuevos y se merecen una oportunidad para luchar por su puesto en el Mundial».