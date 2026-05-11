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Lionel Messi asegura que Neymar, a quien llama «muy especial», merece estar en el Mundial de Brasil y afirma que su excompañero en el Barcelona «siempre será uno de los mejores»
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El apoyo de Messi a un amigo íntimo
Messi pidió que Neymar sea convocado por Brasil para el Mundial, más allá de su estado de forma o lesiones. La leyenda de la Albiceleste, quien compartió equipo con él en Barcelona y París Saint-Germain, cree que el torneo necesita a sus mayores estrellas.
En el programa Lo del Pollo, Messi declaró: «Queremos que los mejores jugadores estén allí [en el Mundial] y Neymar, independientemente de su estado de forma, siempre será uno de ellos. Sería maravilloso verlo en el Mundial por lo que significa para Brasil y para el fútbol. Espero que pueda estar allí, pero no puedo ser objetivo, porque él siempre tiene que estar allí. No puedo ser objetivo: es mi amigo. Me encantaría que estuviera en el Mundial y que le vayan bien las cosas, porque se lo merece. Espero que pueda estar allí».
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El carisma único de Neymar
Más allá de su habilidad técnica, Messi elogió la personalidad de su excompañero. El argentino, de 38 años, defiende la forma de vivir el fútbol de Neymar y destaca su autenticidad, poco común hoy. Neymar trabaja para convencer al seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, de su estado físico, pues no juega con la selección desde finales de 2023 tras varias operaciones de rodilla.
Messi añadió: «Tiene un carisma muy especial. No finge, vive su vida tal y como es, según lo que siente, sin preocuparse por las repercusiones. Vive su vida, es feliz y es muy natural».
La carrera por la gloria en la Copa del Mundo
Al analizar la Copa del Mundo, Messi admitió que Argentina, actual campeona, quizá no sea la favorita esta vez.
La estrella del Inter de Miami explicó: «Sabemos que el Mundial siempre es complicado por el nivel de las selecciones. Debemos ser optimistas, como todo argentino en una competición oficial, pero también reconocer que hay otros favoritos que llegan en mejor forma.
«Ahora mismo, Francia parece muy fuerte, con muchos jugadores de gran nivel. También veo a España como candidata, igual que a Brasil, aunque no esté en su mejor momento. Brasil siempre es aspirante y tiene los jugadores para pelear por el título en cualquier gran torneo».
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El mejor de todos los tiempos no tiene planes de retirarse.
Messi habló de la selección argentina: pese a las lesiones, el talento joven ilusiona. Elogió la mezcla de juventud y experiencia, y destacó que varios jugadores ya van a su segundo Mundial con mayor madurez.
El exazulgrana, que sigue brillando en el Inter de Miami a punto de cumplir 39 años, no piensa retirarse. Messi fue claro sobre su futuro: «Me encanta jugar al fútbol y seguiré haciéndolo hasta que ya no pueda más».