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Lionel Messi, Alejandro Garnacho y Lisandro Martínez entraron en la prelista de Argentina para el Mundial, mientras que un veterano de 40 partidos en la Serie A se quedó fuera
Messi encabeza la convocatoria, mientras que Dybala y Correa se quedan fuera
Messi, ya incluido en la prelista de 55 de Argentina para el Mundial 2026, se prepara para lo que podría ser su última gran cita internacional.
La estrella del Inter de Miami lidera un grupo que mezcla el núcleo del plantel campeón de Catar 2022 con nuevas caras.
La ausencia más sorpresiva es la de Paulo Dybala (Roma), con 40 partidos con la Albiceleste, a la que se suman Ángel Correa (UANL) y Valentín Castellanos (West Ham).
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Cambio táctico de Scaloni
La exclusión de Dybala y Correa sugiere un cambio táctico de Scaloni, quien convocó a Mateo Pellegrino (Parma) y Matías Soule (Roma).
Aunque Soule ha rendido bien en Italia, antes hubo descontento en su entorno por la falta de oportunidades.
La lista provisional se recortará a 26 jugadores antes del 30 de mayo, así que varios de los debutantes aún pelean por un lugar en el avión a Norteamérica.
Se incluyen estrellas de la PL y jóvenes promesas
La Premier League tiene amplia representación en la prelista, con Lisandro Martínez (Manchester United) y Enzo Fernández (Chelsea).
Alejandro Garnacho, ausente desde septiembre de 2024, regresa. Scaloni apuesta por la cantera y convoca a Franco Mastantuono (Real Madrid) y Claudio Echeverri (Girona).
También regresan Emiliano Buendía (Aston Villa) y Nicolás Domínguez (Nottingham Forest), quienes han perdido protagonismo recientemente.
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Sorpresas en la liga nacional y solidez defensiva
Scaloni ha revisado la Primera División argentina para reforzar la defensa. Los sorpresivos nombres son Lautaro Di Lollo (Boca Juniors) y Zaid Romero (Getafe).
Quedaron fuera Tomás Palacios, de Estudiantes, y Mariano Troilo, quienes ya habían estado en convocatorias anteriores. La lista refleja la búsqueda de solidez física para un torneo maratoniano que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos.
La portería vive una batalla por el tercer puesto: Juan Musso, del Atlético de Madrid, y Walter Benítez, del Crystal Palace, pujan por acompañar a los seguros Emiliano Martínez y Gerónimo Rulli.