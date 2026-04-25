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Lindsey Heaps Lyon GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

Lindsey Horan ha sido una pionera para las estrellas de la selección femenina de Estados Unidos en Europa. Un triunfo histórico en la Liga de Campeones sería la despedida perfecta antes de que la estrella del Lyon regrese a la NWSL

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Lindsey Heaps ha logrado muchas cosas increíbles a lo largo de su carrera hasta la fecha. Con la selección femenina de Estados Unidos, ha ganado la Copa del Mundo, y a nivel de clubes ha conquistado otros 12 títulos importantes, incluida la Liga de Campeones. Pero quizá su mayor contribución al deporte haya sido su labor pionera en favor del fútbol femenino estadounidense, en más de un sentido.

A los 18 años, Heaps sorprendió al saltarse la universidad y volverse profesional de inmediato, siendo la primera mujer estadounidense en lograrlo. Cinco años después, Mallory Swanson la siguió y buscó su consejo. Hoy, esa ruta ya no asombra.

Además, se marchó de Estados Unidos para hacerlo, duplicando el riesgo. Entonces, ninguna jugadora de la selección femenina estadounidense actuaba en el extranjero. Solo Ali Krieger había estado en un Mundial jugando fuera, en 2011. Pasaron 12 años antes de que otra la imitara.

Esa jugadora fue Heaps, quien a los 14 años fichó por el París Saint-Germain sin experiencia y sin hablar francés. Su apuesta terminó dando resultados. Hoy, las puertas que abrió para sus compatriotas son numerosas. De regreso a Estados Unidos, un nuevo título de la Liga de Campeones —el segundo de su carrera— pondría broche de oro a su etapa europea.

  • Lindsey Heaps PSG Women 2014-15Getty Images

    Una época diferente

    En los primeros años de la carrera de Heaps, la situación de las jugadoras de la selección femenina de Estados Unidos que jugaban en el extranjero era muy diferente. Cuando se fundó la NWSL en 2012, la Federación Estadounidense de Fútbol subvencionaba los salarios de unas dos docenas de internacionales que jugaban en la liga. Por eso no sorprendió que las plantillas de los Mundiales de 2015 y 2019, ambos ganados por Estados Unidos, estuvieran formadas solo por jugadoras de la NWSL.

    Además, la selección realizaba concentraciones fuera de las ventanas de la FIFA, por lo que los clubes extranjeros no estaban obligados a ceder a las jugadoras. En declaraciones a The Athletic, la doble campeona del mundo Kelley O’Hara admitió: «Eso hizo que muchas de nosotras nos quedáramos en Estados Unidos».

    Era lógico: la Federación buscaba consolidar la NWSL, tercera intentona de liga profesional tras la WUSA (2003) y la WPS (2012). Con el tiempo, se dio por sentado que, para ser convocada, una jugadora debía militar en la NWSL.

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  • Lindsey Heaps Portland Thorns 2021Getty Images

    No hay más remedio

    Heaps pasó cuatro años en el PSG francés y se convirtió en una jugadora de primer nivel, marcando 54 goles en 76 partidos. Aprendió de algunas de las mejores jugadoras de la plantilla, se enfrentó con regularidad al potente Lyon y disputó la Liga de Campeones, midiéndose a las mejores del mundo.

    Sin embargo, la seleccionadora de la USWNT, Jill Ellis, no la incluyó en la lista para la Copa Mundial Femenina de 2015. Ni siquiera estaba en el radar: solo había jugado dos partidos internacionales en 2013, tras su primera convocatoria con el anterior seleccionador, Tom Sermanni, y ninguno en 2014.

    Tras hablar con Ellis, Heaps volvió a Estados Unidos en 2016 para fichar por el Portland Thorns, un movimiento que le permitió ganarse un lugar en los Juegos Olímpicos de ese año. «En aquel momento, casi tenías que estar en Estados Unidos», explicó sobre su convocatoria con la selección.

  • Lindsey Heaps USWNT 2024Getty Images

    Hacerse un hueco

    A partir de ahí, Heaps se hizo imprescindible. En 2016 jugó 24 partidos con la selección femenina de Estados Unidos pese a empezar el año con solo seis internacionalidades. Fue clave en el Mundial 2019, que devolvió todo a su punto de partida en Francia, y en 2021 llegó a su centenario con la camiseta nacional.

    Su regreso a Estados Unidos fue decisivo, pero los cuatro años en Francia la habían convertido en titular indiscutible de una de las mejores selecciones del planeta.

    Con su lugar en la selección firme y un nuevo convenio colectivo que puso fin al pago de salarios de la NWSL por parte de la federación, Heaps, siempre dispuesta a crecer, aprovechó la oportunidad de regresar a Europa.

  • Lindsey Heaps Lyon Women 2023-24Getty Images

    De vuelta al otro lado del charco

    En enero de 2022, tras ganar todo con Portland, Heaps fichó por el Lyon primero a préstamo y luego en traspaso definitivo. «Después de muchos años en la NWSL quería un nuevo reto», explicó el año pasado al volver a Europa tras cuatro temporadas en EE. UU.

    Ya no es la única estadounidense en Europa. Cuando fue convocada para el Mundial Femenino de 2023 se convirtió en la segunda jugadora en representar a EE. UU. en el torneo desde el extranjero. Su inclusión se produjo tras la lesión de Catarina Macario, quien, nueve años antes, había seguido sus pasos y renunciado a la universidad para profesionalizarse en el Lyon.

    Un año más tarde, Emily Fox (Arsenal) y Korbin Shrader (entonces en el PSG y ahora en el Lyon) se unieron a Heaps en la convocatoria olímpica de 2024, que acabó ganando el oro.

    En la última convocatoria de Emma Hayes, que jugó tres partidos contra Japón hace pocas semanas, ya había siete futbolistas fuera de la NWSL. Entre ellas destaca la portera Phallon Tullis-Joyce, que recibió su primera convocatoria desde el extranjero, un avance que quizá no habría ocurrido si Heaps no hubiera abierto camino, demostrando el valor de jugar fuera y lo que las futbolistas estadounidenses pueden aportar a los equipos europeos.

  • Lindsey Heaps USWNT 2026Getty Images

    Medidas decisivas

    Shrader, ahora compañera de Heaps en el Lyon, también cruzó el charco. La centrocampista dejó la universidad y fichó por el PSG en enero de 2023; en noviembre recibió su primera convocatoria con la selección femenina de EE. UU. Esta semana, al hablar de su compañera, Shrader recordó que, de joven, admiraba su carrera y pensaba: «Quizá algún día haga lo mismo». Es un comentario que refleja el impacto de Heaps.

    «Ha tenido una carrera increíble, y sigue teniendo una carrera increíble. Creo que su llegada aquí y el talento que tiene, esa combinación, simplemente le ha abierto muchas puertas», añadió Shrader. «Jugar a su lado ha sido increíble. Aprender de ella y seguir sus consejos es una oportunidad única. Siempre está para ayudar a las nuevas y a las más jóvenes».

    En 2017, cuando Swanson se convirtió en la segunda mujer estadounidense en dejar la universidad para volverse profesional, contactó con Heaps. «Le pregunté por su experiencia en el PSG y me la contó con sinceridad. Me dijo: "Estoy aquí para lo que decidas", pero sin presionarme», recordó.

    Con el tiempo, su experiencia y talento la han convertido en líder, hasta portar el brazalete de capitana de la selección femenina de Estados Unidos. Shrader concluye: «Notamos todo su liderazgo y talento».

  • Lindsey Heaps Catarina Macario Lyon UWCL trophy 2021-22Getty Images

    Terminar con buen pie

    El Lyon quiere aprovechar las cualidades de Heaps en las últimas semanas de la temporada. Será un momento emotivo para la futbolista de 31 años: según Shrader, hubo «muchas lágrimas» cuando se anunció su fichaje por el Denver Summit de la NWSL. Pero el foco está en cerrar la temporada con broche de oro, con un título ya logrado y otros tres en disputa.

    De todos, la Liga de Campeones sería el más especial para que Heaps levantara, ya que es la competición que más atrae a las jugadoras estadounidenses y la más difícil de ganar. Heaps es una de las siete estrellas de la selección que ya la conquistó en 2022, y nadie de ese grupo la ha ganado dos veces.

    La ida de semifinales ante el Arsenal, este domingo en el Emirates, añade más condimento: Heaps es hincha de los Gunners y, además, fue el mismo cruce del año pasado, cuando el Lyon ganaba 2-1 en Londres pero cayó 4-1 en casa. El Arsenal acabó venciendo al Barcelona en la final y conquistando el título.

    «Hace tiempo que no levantamos ese trofeo de la Liga de Campeones. Sé que todas lo sentimos así y sabemos lo que pasó el año pasado», dijo Heaps esta semana en The Captain, su nuevo pódcast con su excompañera de la selección estadounidense Sam Mewis. «Creo que aún nos queda algo de eso en el corazón. No queremos que vuelva a pasar.

    “Ganar este trofeo es la cima para un equipo de club. Significa muchísimo”, añadió. Lograrlo en lo que podría ser su última temporada sería un final de cuento de hadas.

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