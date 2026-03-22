Liga de Campeones: ¿una plaza para cuatro? Comparación de los calendarios de la Juventus, el Como, la Roma y el Atalanta

El tropiezo de la Juventus y las victorias previas del Milan y el Nápoles han reavivado de forma increíble el debate sobre la lucha por el cuarto puesto, el último que da acceso a la próxima edición de la Liga de Campeones y, por consiguiente, a sus enormes ingresos económicos.





A la espera de los resultados de los partidos programados para hoy, domingo 22 de marzo, la sensación es que los tres primeros equipos de la clasificación tienen, como mínimo, ventaja sobre los cuatro equipos que les siguen, lo que convierte la carrera por la Champions en una pugna abierta entre cuatro clubes por una sola plaza.





Pero, ¿quién tiene ventaja en esta pugna? ¿Quién tiene el calendario más favorable? Analicemos los próximos partidos.