Liga de Campeones, reglas y sanciones: ¿cuándo se borran las tarjetas amarillas?

En la Liga de Campeones, el tres es la marca decisiva. El recuento de las amonestaciones comienza con el inicio de la fase de grupos: tan pronto como un jugador recibe su tercera tarjeta amarilla, se produce una suspensión automática para un partido. El requisito para ello es que las tarjetas amarillas no hayan dado lugar a una expulsión en un partido, ya que una tarjeta amarilla-roja conlleva de todos modos una suspensión de un partido.

El contingente de tarjetas amarillas se borra después de los cuartos de final. Esta regla sirve para que ningún profesional se pierda la final solo por una suspensión por tarjetas amarillas. Dado que después de esta fase solo quedan los dos partidos de semifinales, el camino hacia la final está libre de tarjetas. Por lo tanto, solo se puede producir una suspensión para la final si un jugador recibe una tarjeta amarilla-roja en el partido de vuelta de las semifinales o si es suspendido por varios partidos debido a una tarjeta roja.

Sin embargo, Kimmich y Olise podrían enfrentarse a una sanción aún más severa. Al fin y al cabo, el FC Bayern renunció a arriesgar al máximo en Bérgamo. Dayot Upamecano era el tercer jugador que había recibido una tarjeta amarilla antes del partido, pero no recibió ninguna otra amonestación.