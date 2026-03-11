Goal.com
FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-MAINZAFP

Traducido por

Liga de Campeones, reglas y sanciones: ¿cuándo se borran las tarjetas amarillas?

Michael Olise y Joshua Kimmich, del Bayern, recibieron tarjetas amarillas en el partido de ida de los octavos de final contra el Atalanta de Bérgamo, por lo que están sancionados para el partido de vuelta. Pero, ¿cuándo se borran las tarjetas amarillas en la máxima competición europea? Aquí encontrarás la regla.

Tras la clara victoria por 6-1 contra el Atalanta de Bérgamo, Michael Olise y Joshua Kimmich también están en el punto de mira. Ambos recibieron una tarjeta amarilla por perder tiempo y, por lo tanto, están sancionados para el partido de vuelta. Esto significa que no corren el riesgo de ser sancionados en los cuartos de final, ya que podrán jugar sin cargas. Pero, ¿cuándo se suspende a un jugador? ¿Y cuándo se borran las tarjetas en la Liga de Campeones?

¡SPOX te lo explica!

  • Liga de Campeones, reglas y sanciones: ¿cuándo se borran las tarjetas amarillas?

    En la Liga de Campeones, el tres es la marca decisiva. El recuento de las amonestaciones comienza con el inicio de la fase de grupos: tan pronto como un jugador recibe su tercera tarjeta amarilla, se produce una suspensión automática para un partido. El requisito para ello es que las tarjetas amarillas no hayan dado lugar a una expulsión en un partido, ya que una tarjeta amarilla-roja conlleva de todos modos una suspensión de un partido.

    El contingente de tarjetas amarillas se borra después de los cuartos de final. Esta regla sirve para que ningún profesional se pierda la final solo por una suspensión por tarjetas amarillas. Dado que después de esta fase solo quedan los dos partidos de semifinales, el camino hacia la final está libre de tarjetas. Por lo tanto, solo se puede producir una suspensión para la final si un jugador recibe una tarjeta amarilla-roja en el partido de vuelta de las semifinales o si es suspendido por varios partidos debido a una tarjeta roja.

    Sin embargo, Kimmich y Olise podrían enfrentarse a una sanción aún más severa. Al fin y al cabo, el FC Bayern renunció a arriesgar al máximo en Bérgamo. Dayot Upamecano era el tercer jugador que había recibido una tarjeta amarilla antes del partido, pero no recibió ninguna otra amonestación.

  • champions league logoGetty Images

    Liga de Campeones: la retransmisión

    Para poder seguir la Champions League en directo, DAZN será el principal punto de referencia hasta 2027, ya que el servicio de streaming retransmite casi todos los partidos por televisión y en directo. La única excepción es el partido estrella del martes, que se puede ver en exclusiva en Amazon Prime Video. Si un equipo alemán llega a la final, esta también se retransmitirá en televisión en abierto.

  • Liga de Campeones 2025/26: el cuadro del torneo

    Octavos de finalCuartos de finalSemifinalesFinal
    AF1: PSG vs. FC Chelsea   
    AF2: Galatasaray vs. FC LiverpoolVF1: PSG o Chelsea contra Galatasaray o Liverpool  
    AF3: Real Madrid vs. Manchester City HF1: Ganador VF1 contra ganador VF2 
    AF4: Atalanta Bergamo vs. FC Bayern MünchenVF2: Real o City contra Atalanta o Bayern F: Ganador HF1 contra ganador HF2
    AF5: Newcastle United vs. FC Barcelona   
    AF6: Atlético de Madrid vs. Tottenham HotspurVF3: Newcastle o Barcelona contra Atlético o TottenhamHF2: Ganador VF3 vs. Ganador VF4 
    AF7: Bodö/Glimt contra Sporting de Lisboa   
    AF8: Bayer Leverkusen contra FC ArsenalVF4: Bodö/Glimt o Sporting contra Leverkusen o Arsenal 
