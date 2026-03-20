Era solo cuestión de tiempo. Ahora, Mattia Liberali está despuntando. Mediapunta nacido en 2007, formado en las categorías inferiores del Milan, que en verano lo cedió al Catanzaro a título definitivo (sin coste alguno, con el 50 % de la futura reventa reservado para los rossoneri); tras unos meses alejado de los focos, ahora Aquilani le está dando más minutos, y el chico lo agradece con jugadas de calidad. En una entrevista concedida a Goal, Liberali ha hablado de su impacto en la Serie B: «Para mí está yendo muy bien. Desde el principio tuve buenas sensaciones; como todos al principio, tuve que adaptarme, también porque pasar de la Primavera al primer equipo es un gran salto. Pero el entrenador Aquilani, el director Polito y todo el entorno me han dado el tiempo necesario; ahora pienso y espero seguir así».
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Liberali: «En el Milan me sentía como en un parque de atracciones; siempre le estaré agradecido a Fonseca. ¿Catanzaro? Al principio tuve que adaptarme»
CAMARDA, FONSECA Y OTROS
Durante la entrevista, Liberali también habló de su relación con Camarda, la gira con el primer equipo y la buena sintonía que tiene con Fonseca: «Camarda y yo hablamos a menudo; juntos hemos vivido experiencias increíbles. Cuando fui con el primer equipo me costaba creerlo, estar en Milanello me parecía un sueño: me sentía como un niño en el parque. Nunca dejaré de darle las gracias a Fonseca, me dio libertad y tranquilidad, y no son dos aspectos que se puedan dar por sentados. Un jugador que me ha ayudado mucho ha sido Florenzi, me ha acogido bajo su protección».
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