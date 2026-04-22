Liam Rosenior tenía que irse, pero los problemas del Chelsea, ahora sin rumbo, son mucho más profundos

Pocos imaginaban que todo se derrumbaría tan rápido para el técnico inglés. La goleada del martes ante el Brighton eliminó casi todas las opciones del Chelsea de Liga de Campeones y puso en riesgo su presencia europea. En menos de 24 horas, fue destituido.
Rosenior ha dirigido la peor racha del club desde los 90 e igualó un récord de 114 años al perder cinco partidos 11-0. Sin embargo, aunque es tentador culparlo, los problemas del Chelsea son mucho más profundos.
Tras otro cese y con la afición indignada, la directiva afronta un verano clave que podría tumbar su proyecto.