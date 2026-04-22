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Liam Rosenior ChelseaGetty
Krishan Davis

Traducido por

Liam Rosenior tenía que irse, pero los problemas del Chelsea, ahora sin rumbo, son mucho más profundos

Opinion
Chelsea
L. Rosenior
FEATURES
Brighton vs Chelsea
Premier League

Desde su nombramiento en enero como sucesor de Enzo Maresca, parecía solo cuestión de tiempo que destituyeran a Liam Rosenior. Su prometedor inicio en Stamford Bridge ya es un recuerdo lejano: una racha histórica de malos resultados ha acelerado su salida. Tras la quinta derrota liguera consecutiva, su cese parece justificado, aunque él solo era síntoma de los males profundos del club.

Pocos imaginaban que todo se derrumbaría tan rápido para el técnico inglés. La goleada del martes ante el Brighton eliminó casi todas las opciones del Chelsea de Liga de Campeones y puso en riesgo su presencia europea. En menos de 24 horas, fue destituido.

Rosenior ha dirigido la peor racha del club desde los 90 e igualó un récord de 114 años al perder cinco partidos 11-0. Sin embargo, aunque es tentador culparlo, los problemas del Chelsea son mucho más profundos.

Tras otro cese y con la afición indignada, la directiva afronta un verano clave que podría tumbar su proyecto.

  • Brighton & Hove Albion v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Punto de no retorno

    La goleada en Brighton parecía inevitable. El Chelsea encajó un gol a los tres minutos y nunca encontró la confianza para reaccionar. Fue, simplemente, patético.

    Tras perseguir sombras en la primera parte, un breve repunte en la reanudación resultó engañoso: un error individual permitió a los locales sentenciar a los 50 minutos. El equipo de Rosenior, incapaz de reaccionar, pareció rendirse ante la presión sobre su técnico.

    La grada visitante, envenenada, coreó «Queremos que vuelva el Chelsea», «Que te jodan, Rosenior» y «Que te jodan, Eghbali, aquí no eres bienvenido» resonaban por el Amex Stadium, mientras la grada local respondía con ironía: «Liam Rosenior, es uno de los nuestros».

    La tercera derrota por 3-0 deja al Chelsea séptimo, a siete puntos de los cinco primeros pese a tener un partido más. La ‘Champions’ se esfuma, y los jugadores lo sabían: al final, solo miraron con cara de vacío a la enfadada grada visitante.

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  • Brighton & Hove Albion v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    No es suficiente

    Aunque la situación no fue culpa exclusiva de Rosenior, los últimos resultados y el rendimiento del Chelsea son inaceptables.

    El inexperto inglés ha dirigido una racha históricamente mala: los Blues han perdido cinco partidos ligueros seguidos sin marcar, algo que no ocurría desde 1912. Es la peor racha desde noviembre de 1993.

    Desde su llegada en enero, el equipo ocupa el puesto 13 en la tabla de forma y, a falta de cuatro jornadas, parece más probable que siga hundiéndose en la zona media que lograr la clasificación europea.

    Su calendario, con visitas a Anfield y el Stadium of Light más la visita del Tottenham, no ayuda. Cada jornada reduce la ya escasa opción de alcanzar Europa.

    Se argumentó que Rosenior necesitaba una pretemporada completa para mostrar su valía, pero el trabajo de Michael Carrick, igualmente inexperto, que llevó al Manchester United del séptimo al tercer puesto tras su nombramiento como interino, pone esa idea en duda.

  • Fulham v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Recorte inevitable

    La semana pasada se informó de que el Chelsea esperaría a que Rosenior completara una temporada antes de evaluar su puesto, aunque no alcanzara el top 5, como sucedió con sus predecesores Mauricio Pochettino y Maresca. Sin embargo, la crisis ha sido tan alarmante que esa postura ha cambiado de inmediato.

    Menos de 24 horas después de la derrota en la costa sur, Rosenior fue destituido. Tras una reunión de la directiva el miércoles en las instalaciones de entrenamiento de Cobham, el club emitió un comunicado: «Liam siempre ha mostrado máxima integridad y profesionalidad desde su nombramiento a mitad de temporada. Esta no ha sido una decisión que el club haya tomado a la ligera; sin embargo, los resultados y el rendimiento recientes han caído por debajo de los estándares necesarios, cuando aún queda mucho por disputar esta temporada. Mientras el club trabaja para aportar estabilidad al puesto de entrenador, emprenderemos un proceso de autorreflexión para tomar la decisión correcta a largo plazo».

    La BBC ya había informado de que la directiva había perdido la confianza. Hace solo unos días, el copropietario Behdad Eghbali le dio un débil voto de confianza: «Creo que apoyamos a Liam».

    Además, se apuntó que Rosenior perdía el respaldo del vestuario: varios jugadores no se sentían “convencidos” por el joven técnico inglés y mostraban cada vez más “frustración”. Además, varios hispanohablantes extrañaban a Maresca. En sus pocos meses al mando, Rosenior afrontó el coqueteo público de Enzo Fernández con el Real Madrid y las críticas de Marc Cucurella al cese del italiano.

  • Liam Rosenior ChelseaGetty

    Última frase

    Tras la goleada del Brighton, Rosenior rompió su silencio y criticó con dureza al equipo: «Fue inaceptable en todos los aspectos, sobre todo nuestra actitud. Siempre salgo a defender a los jugadores, pero lo de esta noche es indefendible: cómo encajamos los goles, la cantidad de duelos perdidos, la falta de intensidad. Algo debe cambiar ya.

    «No hubo profesionalidad. Ha sido la noche más difícil de mi carrera. No quiero volver a ver lo que he presenciado hoy».

    Luego insistió: «Ni siquiera mostramos el orgullo básico de llevar esta camiseta. He defendido a los jugadores y asumo mi responsabilidad, pero después de esta noche ellos también deben mirarse al espejo. Se puede hablar de táctica, pero esta viene después de lo básico: coraje, duelos, cabezazos, entradas y encajar goles terribles. Ha sido una actuación inaceptable».

    Al ser preguntado por una posible desconexión con los jugadores, respondió: «Por esa actuación, eso parece. No siento que haya una desconexión. Trabajamos cerca de ellos en entrenamientos y reuniones individuales y de equipo. Les damos todo».

    Hay una falta de espíritu y de confianza que puede generar esa percepción. No puedo discutirlo: la racha es inaceptable y el partido de anoche también lo fue».

  • Behdad Eghbali ChelseaGetty

    Fallo sistémico

    Como ya dijimos, la crisis del Chelsea no es culpa solo de Rosenior. Ya era un empleado de BlueCo en Estrasburgo y llegó a Stamford Bridge como un “hombre de confianza” dispuesto a cumplir las directrices de propietarios y directores deportivos.

    El comunicado de su salida sugiere que BlueCo admite al fin que la constante rotación en el banquillo impide el éxito sostenido. Eghbali reconoció la semana pasada: «Conseguir esa estabilidad en el puesto de entrenador es una de las cosas que aún no hemos hecho bien. Hay un plan. Reflexionamos sobre el plan. Intentamos mejorarlo y ajustarlo si no funciona».

    De hecho, era el desenlace que muchos aficionados y expertos preveían tras su nombramiento, aunque la caída haya sido más rápida de lo esperado. Contratar a un entrenador joven e inexperto, sin experiencia en clubes de élite, y pedirle que guiara a un plantel igualmente novel, no podía funcionar —al menos no de inmediato—, menos aún en el exigente entorno del Chelsea. El fracaso era previsible.

    Se informa que el club planea cambiar su estrategia de fichajes: buscará jugadores «maduros», «emocionalmente resistentes» y con «experiencia en la Premier League», en lugar de invertir miles de millones en jóvenes que no han alcanzado el nivel esperado. Al iniciar un proceso de autorreflexión, los responsables buscan poner fin a la constante rotación de técnicos.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-MAN UTD-PROTESTAFP

    Un verano sísmico

    El malestar de la afición podría estallar. Antes de perder el sábado contra el Manchester United, cientos de seguidores salieron a las calles para protestar contra la directiva con pancartas que decían «¡Fuera BlueCo!» y coreando «Queremos recuperar nuestro Chelsea», mientras apoyaban al antiguo propietario, Roman Abramovich, frente a Stamford Bridge. Los cánticos hostiles de la grada visitante a mitad de semana muestran que el ambiente no mejora tras la salida de Rosenior. Ahora el club debe calmar a la afición.

    El principal candidato es Andoni Iraola, que dejará el Bournemouth al terminar su contrato. Su llegada sería bien recibida por el buen trabajo realizado con pocos recursos en la costa sur. No obstante, los rumores que vinculan al exentrenador del Borussia Dortmund, Edin Terzic, preocupan por su escasa experiencia como técnico principal.

    Por ello, se espera un verano tenso en Stamford Bridge: un error en la elección del sucesor de Rosenior o en los fichajes podría sepultar el proyecto.

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