Liam Rosenior ofrece información actualizada sobre el futuro de Enzo Fernández después de que la estrella del Chelsea insinuara que podría marcharse este verano

Las declaraciones de Fernández se produjeron durante una semana complicada para el Chelsea, en la que ha sufrido derrotas ante el PSG en la Liga de Campeones y ante el Newcastle en la Premier League. Rosenior admitió que ha sido un momento difícil y que los Blues deben dar una respuesta.

«Todos los entrenadores pasan por semanas difíciles. Yo ya he vivido periodos complicados antes. He perdido partidos en muchos equipos, como les ha pasado a todos los entrenadores. Tenemos que encontrar la manera de luchar en el Everton y superar este periodo difícil. Quieres estar en la Liga de Campeones. Eso aclara todo, no solo desde el punto de vista económico. Este club se merece estar en la Liga de Campeones. Ese es el objetivo», afirmó.

Rosenior también admitió que es vital que el Chelsea se clasifique de nuevo para la Liga de Campeones, y añadió: «Quieres estar en la Liga de Campeones. Hace que el fichaje, que la planificación, que todo sea más claro. No solo desde el punto de vista financiero, sino porque este club merece estar en la Liga de Campeones. Es tan simple como eso. Ese es el objetivo y esa es la meta. Eso es en lo que realmente tenemos que centrarnos ahora, tras quedar eliminados de esa competición. El resto se reduce a asegurarnos de que ganamos el próximo partido y de que seguimos en el buen camino para lograr lo que queremos».