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Liam Rosenior, «impresionado» por la reacción de Pedro Neto después de que la estrella del Chelsea empujara a un recogepelotas durante la derrota ante el PSG en la Liga de Campeones
Pesadilla europea en París
La UEFA ha abierto una investigación sobre la conducta de Neto durante la derrota por 5-2 del Chelsea ante el París Saint-Germain a mediados de semana. En los últimos instantes del partido en el Parque de los Príncipes, la frustración del extremo llegó a su punto álgido, lo que le llevó a empujar a un recogepelotas mientras intentaba recuperar el balón para reanudar rápidamente el juego. Se ha iniciado un procedimiento disciplinario por «conducta antideportiva», una medida que podría acarrearle una suspensión retroactiva, lo que se sumaría a sus problemas después de que la FA le impusiera recientemente una sanción de un partido y una multa de 70 000 libras por conducta indebida tras su tarjeta roja contra el Arsenal. Esta posible sanción europea podría dejarlo fuera del crucial partido de vuelta del martes en Stamford Bridge, en el que el equipo intentará remontar.
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Rosenior defiende a Neto
En la rueda de prensa previa al partido de la Premier League que enfrentará al Chelsea y al Newcastle United el sábado por la tarde, Rosenior se refirió a las críticas recibidas por la reciente conducta de Neto. «Ya he vuelto a ver el incidente y no queda bien en cuanto a... Entiendo el punto de vista de Pedro. Quiere que el balón vuelva al juego lo antes posible. Quiere ganar para el club. Pero hay formas de hacerlo», afirmó.
Rosenior elogia la responsabilidad de Neto
A pesar de los roces, el entrenador elogió la responsabilidad del extremo y su deseo inmediato de enmendarlo. «Lo que más me impresionó de él fue que, por iniciativa propia, quiso disculparse de inmediato. Como acabo de decir, ya sea un portero, yo como entrenador o un jugador, todos cometemos errores. Se trata de aprender de esos errores y asegurarnos de que no vuelvan a ocurrir», añadió.
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Neto ofrece una sincera disculpa
Tras el enfrentamiento con el PSG, Neto expresó su profundo arrepentimiento durante una entrevista con TNT Sports. «Quiero pedir perdón. Ya he hablado con él. Fue en el calor del momento... Le di un pequeño empujón, y eso no puede pasar», admitió el extremo, subrayando que el incidente no reflejaba su verdadera personalidad. Para asegurarse de que su mensaje quedara claro, Neto pidió a su compatriota Vitinha que tradujera sus palabras al joven recogepelotas. «Le pedí perdón unas 35 veces. No entendía su francés, pero él se reía, así que creo que supo que fue algo impulsivo», añadió, destacando su esfuerzo constante por enmendar el error.
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