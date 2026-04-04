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Liam Rosenior, dispuesto a «seguir adelante» con Enzo Fernández, mientras el entrenador del Chelsea elogia al centrocampista a pesar de su sanción
Fernández, sancionado tras sus comentarios sobre el traspaso
El Chelsea ha sufrido un importante revés tras la ausencia de Enzo Fernández en una fase crucial de la temporada. El centrocampista, de 25 años, ha sido sancionado con dos partidos de suspensión por el club, lo que le impedirá participar en la contundente victoria por 7-0 en la FA Cup contra el Port Vale, así como en el decisivo partido de la Premier League contra el Manchester City.
El entrenador Rosenior confirmó que la decisión se tomó tras una reunión interna, explicando que el vicecapitán había «cruzado una línea» con sus recientes comentarios.
La medida disciplinaria se produce tras una sincera entrevista en YouTube en la que el fichaje de 107 millones de libras pareció insinuar sus ambiciones a largo plazo. Al hablar de su futuro, Fernández admitió su deseo de vivir en España, destacando su admiración por Madrid y señalando que se sentiría más cómodo hablando español, a pesar de desenvolverse en inglés.
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Abordar la situación de Enzo Fernández
Cuando se le preguntó sobre la afirmación del agente de que la sanción impuesta al jugador era injusta, Rosenior se mantuvo firme en su decisión de mantener la privacidad de los asuntos internos. «Esa es su opinión. No tengo nada que decir sobre la opinión de otra persona. Enzo sabe lo que pienso de él y ha sido fantástico verle aquí hoy apoyando a los jugadores. Seguiremos adelante y nos aseguraremos de tener un buen final de temporada», explicó el entrenador del Chelsea.
Y continuó: «Ya lo dije ayer: las conversaciones que mantengo con mis jugadores a título individual, con Enzo, con cualquier miembro de la plantilla cuando se trata de asuntos como este, se quedan dentro. El vestuario es sagrado. Ayer dejé muy claro lo que pienso de él como persona. Es un tipo de primera, de primera. Pero, al mismo tiempo, quiero que ahora nos centremos en el fútbol y logremos lo que queremos lograr esta temporada».
Construir una relación entre bastidores
Rosenior quiso destacar que la relación entre el entrenador y el jugador sigue siendo sólida, independientemente de lo que se pueda percibir desde fuera. El técnico del Chelsea reveló que había pasado tiempo con el campeón del mundo el día del partido para asegurarse de que ambos estaban en sintonía de cara a una racha de partidos cruciales.
«En el momento adecuado, que no es ahora, tras todo lo que hemos pasado, estoy seguro de que se producirá una conversación sobre lo que se ha dicho entre Enzo y yo. Enzo y yo estamos en muy buena sintonía. Hoy lo he visto y hemos tenido una conversación muy buena a solas, y las cosas no son como quizá la gente piensa», añadió Rosenior.
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Malas noticias para Jamie Gittens: se lesiona
Aunque el ambiente era en gran medida positivo tras la goleada por 7-0 al Port Vale, Rosenior ofreció una actualización preocupante sobre Jamie Gittens. El joven extremo se perdió el partido tras sufrir otro contratiempo en el entrenamiento, lo que ensombrece la preparación del club para su próximo desplazamiento a Wembley.
«Por desgracia, Jamie, ayer en el entrenamiento, sufrió lo que parece ser otra lesión en el tendón de la corva», confirmó Rosenior. «Tenemos que hacerle una resonancia magnética para asegurarnos. Es una verdadera lástima para él, creo que es la tercera vez que le pasa. Tenemos que ayudarle y asegurarnos de que está bien. Por el momento no puedo daros un plazo concreto al respecto».