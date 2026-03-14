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Liam Rosenior, «decepcionado», «hablará con la PGMOL» sobre el extraño momento en el que el árbitro se coló en el círculo de jugadores del Chelsea antes del saque inicial del Newcastle
Frustración por la injerencia arbitral
El tema principal de debate tras la derrota por 1-0 fue que el árbitro Paul Tierney parecía reunirse con los jugadores del Chelsea. Rosenior no tardó en defender la actuación de sus jugadores y puso en duda la concentración del árbitro durante el partido, especialmente en lo relativo al penalti pitado en contra del equipo local.
«Estoy decepcionado», dijo el entrenador de los Blues. «Se presta más atención y se hace más hincapié en cosas que no importan. Voy a dejarlo muy claro. Quiero proteger a mis jugadores. Respeto el juego. Mis jugadores tomaron la decisión de que querían estar alrededor del balón, para respetarlo y mostrar unidad y liderazgo. Esa no es mi decisión. Fue una decisión entre el grupo de líderes y el equipo».
Añadió: «Mis jugadores tomaron la decisión de reunirse alrededor del balón para mostrar unidad; no es una decisión mía. No hay nada irrespetuoso en ello. Si Paul se hubiera centrado más en su trabajo, que es marcar la diferencia correcta, hoy habríamos tenido un penalti. Centrémonos en las cosas que son importantes.
«Seré sincero: hoy no he hablado con Paul ni con sus árbitros, pero hablaré con la PGMOL y con los árbitros para intentar entender por qué ha pasado esto hoy. Nos dijeron, en el reglamento, que se trata de una cuestión de timing. Solo quiero encontrar una solución a esto. Estamos hablando de algo que no tiene ni de lejos la importancia de lo que ha pasado».
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El Newcastle, muy sólido, aprovecha los errores del Chelsea
Sobre el terreno de juego, el gol tempranero de Anthony Gordon bastó para decidir el partido. Rosenior lamentó el error táctico que propició el gol y señaló que su equipo aún se está adaptando a un sistema de presión de alto riesgo y alta recompensa que puede ser castigado por rivales tan letales como los Magpies.
«Da la sensación de que cada error que cometemos acaba en el fondo de la red. En los primeros 15-20 minutos tuvimos ocasiones. El gol dio energía al Newcastle. Nos faltó un poco de frescura mental en el último tercio y, en segundo lugar, tenemos que asegurarnos de que, si no vamos a marcar, el otro equipo tampoco marque. Es decepcionante que no mantuviéramos la portería a cero cuando ellos no crearon mucho peligro».
La derrota provocó una reacción negativa por parte de la afición de Stamford Bridge, que abucheó al equipo en varios momentos. A pesar del resultado, Rosenior quiso poner en perspectiva la situación actual: «Desde que estoy con el equipo, somos terceros en la liga. A veces parece que no es así. En el último partido de liga que jugamos, perdimos 4-1 en Aston Villa».
Selección de la plantilla y preocupaciones por las lesiones
El Chelsea no pudo contar con varias figuras clave para este partido, entre ellas el portero Filip Jorgensen y el extremo Pedro Neto. Rosenior ofreció información actualizada sobre el estado físico de su plantilla y señaló que algunos contratiempos de última hora en los entrenamientos habían trastocado su preparación para el partido contra el Newcastle.
«Filip notó molestias en la ingle ayer durante el entrenamiento, pero esperamos que vuelva pronto. Es complicado con las lesiones en las zonas de ataque. Jamie iba a volver al banquillo, pero notó molestias en el tendón de la corva al final del entrenamiento de ayer. Estevao está fuera. Nos estábamos preparando en parte para [la sanción de Neto] porque sabíamos que iba a haber una audiencia. Eso nos ha costado hoy la presencia de Pedro en el campo, que podría haber marcado una gran diferencia».
En cuanto a la ausencia del joven Josh Acheampong, Rosenior aclaró que se trataba de una decisión puramente táctica y no de un indicio de la situación a largo plazo del jugador en el club. «Josh Acheampong, es solo una decisión que tomé hoy. No está fuera de mis planes en absoluto», añadió el entrenador.
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Un revés para las aspiraciones de quedar entre los cuatro primeros
Esta derrota supone un importante revés para los Blues en su intento por volver a la máxima competición europea. Aunque siguen ocupando una de las primeras posiciones de la tabla, la irregularidad mostrada en las últimas semanas ha permitido a sus rivales recortar distancias, lo que aumenta la presión sobre Rosenior para que encuentre soluciones inmediatas.
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