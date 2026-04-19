La incertidumbre en el banquillo se refleja en la preocupación por la plantilla si no se logra la clasificación. La estrella Cole Palmer declaró a The Guardian que, aunque está comprometido con el proyecto, la Liga de Campeones es clave para fichar.

«No tengo planes de marcharme del Chelsea. Queda mucho por lo que luchar», afirmó Palmer. «Tenemos la semifinal de la FA Cup contra el Leeds y, si acabamos en puestos de Liga de Campeones, podremos fichar a los jugadores que necesitamos. Los propietarios confían en que lo lograremos».