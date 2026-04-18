Liam Rosenior atribuye la derrota del Chelsea ante el Manchester United a «los pequeños detalles»

Rosenior volvió a vivir una historia conocida en Stamford Bridge: su equipo dominó la posesión y el campo, pero no marcó. Pese a acertar varios tiros a los postes y conceder pocas ocasiones, los Blues cayeron por una jugada decisiva del equipo de Michael Carrick.

Tras el partido, Rosenior declaró a Match of the Day: «Es muy difícil. Ellos tuvieron un tiro a puerta y nosotros 21, incluso con diez jugadores. Pegamos cuatro veces en el poste. No quiero que mi equipo sienta que todo está en nuestra contra. Tenemos que seguir luchando», declaró el entrenador del Chelsea.