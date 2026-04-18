AFP
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Liam Rosenior atribuye la derrota del Chelsea ante el Manchester United a «los pequeños detalles»
Rosenior lamenta la eficacia del United
Rosenior volvió a vivir una historia conocida en Stamford Bridge: su equipo dominó la posesión y el campo, pero no marcó. Pese a acertar varios tiros a los postes y conceder pocas ocasiones, los Blues cayeron por una jugada decisiva del equipo de Michael Carrick.
Tras el partido, Rosenior declaró a Match of the Day: «Es muy difícil. Ellos tuvieron un tiro a puerta y nosotros 21, incluso con diez jugadores. Pegamos cuatro veces en el poste. No quiero que mi equipo sienta que todo está en nuestra contra. Tenemos que seguir luchando», declaró el entrenador del Chelsea.
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Los pequeños errores salen caros
El gol decisivo llegó cuando Bruno Fernandes asistió a Matheus Cunha, quien marcó desde corta distancia. Para Rosenior, el error defensivo que permitió la jugada es síntoma de la tendencia que ha frenado las ambiciones europeas del Chelsea en las últimas semanas.
«Tenemos que defender mejor ese momento. Si no lo hacemos, nos castigan. Ahora, cada pequeño error acaba en gol en contra y eso debe cambiar. Se trata de resultados y hoy no conseguimos el que debíamos. Los detalles se acumulan, pero debemos seguir trabajando duro”, añadió Rosenior. La derrota marca un mínimo histórico para el club, que no encadenaba cuatro derrotas consecutivas en casa en liga desde 1998.
Aumenta la presión en el Bridge
A pesar del malestar en las gradas tras otra tarde sin goles, Rosenior asegura que puede enderezar el rumbo. La diferencia con los cinco primeros aún es superable, aunque la racha del Chelsea indica que al técnico novato y a su plantilla les aguarda una dura batalla.
Al preguntarle si sentía presión, respondió con desafiante seguridad: «No. Yo me exijo más que nadie. Seguiremos trabajando con el cuerpo técnico y los jugadores para revertir la situación». Sobre sus opciones de entrar en el top 5, sentenció: «Por supuesto».
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Las esperanzas del Chelsea de quedar entre los cuatro primeros se desvanecen tras su cuarta derrota consecutiva
El Chelsea encadena cuatro derrotas ligueras ante United, City, Everton y Newcastle. Aún le quedan el difícil duelo en Brighton, la semifinal de la FA Cup contra Leeds, la visita a Liverpool y la cita en casa frente a un Tottenham que lucha por no descender. La derrota de hoy complica su acceso a la próxima Liga de Campeones.