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Liam Rosenior afirma que el error de Mamadou Sarr en el PSG beneficiará al defensa del Chelsea, mientras el entrenador destaca su potencial
Una noche complicada en la Liga de Campeones
Sarr recibió una gran muestra de confianza el martes por la noche al debutar en la Liga de Campeones en el partido de vuelta de los octavos de final del Chelsea. Al salir de titular contra los actuales campeones de Europa, el internacional senegalés se enfrentó a la prueba definitiva bajo los focos de Stamford Bridge.
El partido resultó complicado para el joven, cuyo lapsus de concentración en los primeros compases permitió a Khvicha Kvaratskhelia abrir el marcador para el PSG, lo que dio al equipo francés una victoria global por 8-2. Ese gol acabó de hecho con las esperanzas del Chelsea de remontar en Europa, dejando al defensa en el punto de mira por motivos equivocados en un momento decisivo de la temporada.
- AFP
Lecciones del mundo de la élite
En declaraciones previas al regreso de los Blues a la Premier League, Rosenior destacó que este tipo de contratiempos son una parte esencial de la formación de un jugador joven. Reveló que la reacción de Sarr en los entrenamientos ha sido perfecta, demostrando la fortaleza mental necesaria para jugar en un club de la talla del Chelsea.
«Llevo casi dos años trabajando con Mamadou y estoy muy ilusionado con su carrera; por eso está aquí», declaró Rosenior, según recoge la web oficial del club. «Pero a veces hay que pasar por experiencias negativas para mejorar. Volverá. Entrenó muy bien [el jueves] y es una pieza fundamental en nuestros planes de cara al futuro».
De cara al futuro
A pesar del dolor que supuso la derrota ante el PSG, Rosenior cree que, en última instancia, esta experiencia acelerará el desarrollo de Sarr. Insistió en que el joven defensa central tiene el carácter necesario para asimilar este revés y utilizarlo como motivación para alcanzar el nivel que se espera de un titular del Chelsea.
«Todos cometemos errores —yo incluido— y hay que asegurarse de aprender de ellos», añadió el entrenador. «A la larga, el dolor que ha pasado le convertirá en un jugador aún mejor. Ahí es donde se encuentra Mamadou en su carrera. Si aprende de sus errores, sinceramente, es muy emocionante pensar en lo que puede llegar a ser como jugador».
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¿Y ahora qué?
El Chelsea cedió a Sarr al Estrasburgo el verano pasado, pero el club londinense decidió recuperarlo durante el mercado de fichajes de invierno. Hasta ahora ha disputado cinco partidos en todas las competiciones y espera poder disfrutar de minutos de juego cuando el Chelsea se enfrente al Everton en la Premier League el sábado.
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