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Liam Rosenior admite que el Chelsea «echó de menos» a Enzo Fernández, sancionado, en la lamentable derrota en casa ante el Manchester City, mientras llovían los abucheos sobre el entrenador, en el punto de mira
Aumenta la presión sobre Rosenior tras la goleada del City
La temporada del Chelsea tocó fondo el domingo al caer 3-0 ante el Manchester City en Stamford Bridge. Los goles en la segunda parte de Nico O'Reilly, Marc Guehi y Jeremy Doku evidenciaron la falta de confianza y cohesión del equipo. La derrota deja a los Blues sexto en la Premier, a cuatro puntos del Liverpool y de la zona de Champions. Con cinco derrotas en seis partidos, la luna de miel de Rosenior, que reemplazó a Maresca en enero, ha terminado, y los frustrados aficionados han expresado su enfado.
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Se nota la ausencia de Fernández en el centro del campo.
La ausencia de Fernández, aún suspendido por sus comentarios sobre una posible salida, fue uno de los principales temas de conversación del partido. Rosenior admitió que se echó de menos su calidad ante el City: «Cualquier equipo notaría la falta de Enzo». «Tomé la decisión, con el apoyo de la dirección y los directores deportivos, pensando en el futuro del club. Enzo habló con nosotros y con los jugadores clave. No hay nada personal; se reincorporará el martes. Es un gran jugador y una excelente persona».
Me cuesta mucho sobrellevar los contratiempos
El colapso preocupó al entrenador, pues el Chelsea no marcó por tercer partido liguero. Tras una igualada primera parte, los locales cedieron tras el gol del City. «No estuvimos a la altura en la segunda parte. Es una historia que se repite desde hace un mes en lo que respecta a cómo afrontar los reveses», explicó Rosenior. «Cuando te vas con un gol en contra ante equipos tan buenos como este, lo que tienes que hacer durante los siguientes cinco minutos es mantenerte en el partido. Al final, fue una segunda parte muy, muy difícil. No puedo decir que faltara esfuerzo, pero sí que faltó confianza en la segunda parte».
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Responsabilidad en un momento difícil
Mientras el Chelsea se prepara para recibir al Manchester United, tercero en la tabla, Rosenior asumió la responsabilidad de la mala racha y exigió una respuesta inmediata: «Soy el responsable. Esto es un equipo; debemos mejorar nuestros hábitos y valores. Tenemos que ganar». Estamos en un momento difícil y la semana que viene tenemos otro partido clave. No debemos olvidar que enfrentamos a un rival en gran momento que lucha por el título, pero debemos ganar encuentros como este. Por eso estoy aquí».