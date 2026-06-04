Liam Delap quiere «al menos una temporada más» en el Chelsea para demostrar su valía a Xabi Alonso, pese a que, en su difícil situación de mercado, «sería más fácil marcharse»

Según la BBC, Delap quiere demostrar su valía en el Chelsea y se quedará al menos una temporada más para callar a sus críticos. El delantero de 23 años llegó con grandes expectativas, pero las lesiones han mermado su prestigio.

A pesar del difícil comienzo, el exjugador del Manchester City no busca una vía de escape. Recientemente ha comprado una casa en la zona, lo que indica su intención de triunfar con los Blues. Se dice que Delap está deseando trabajar a las órdenes de Xabi Alonso, quien tomará las riendas del Chelsea el 1 de julio.



