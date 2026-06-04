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Liam Delap quiere «al menos una temporada más» en el Chelsea para demostrar su valía a Xabi Alonso, pese a que, en su difícil situación de mercado, «sería más fácil marcharse»
Delap, decidido a luchar por el futuro de los Blues
Según la BBC, Delap quiere demostrar su valía en el Chelsea y se quedará al menos una temporada más para callar a sus críticos. El delantero de 23 años llegó con grandes expectativas, pero las lesiones han mermado su prestigio.
A pesar del difícil comienzo, el exjugador del Manchester City no busca una vía de escape. Recientemente ha comprado una casa en la zona, lo que indica su intención de triunfar con los Blues. Se dice que Delap está deseando trabajar a las órdenes de Xabi Alonso, quien tomará las riendas del Chelsea el 1 de julio.
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Una temporada de debut para olvidar
Las cifras del primer año de Delap en el Chelsea son decepcionantes tras su fichaje de 30 millones de libras: un gol en la Premier y dos en 41 partidos en todas las competiciones, con 26 encuentros sin marcar. Además, una luxación de hombro ante el Bournemouth mermó su presencia en el campo.
Su entorno admite que no ha cumplido las expectativas y que la adaptación ha sido dura. La llegada de Joao Pedro, fichado por 55 millones de libras al Brighton, ha aumentado la competencia: su rápida consolidación como referente ofensivo ha relegado a Delap a un segundo plano, poniendo en duda su futuro en la plantilla.
Interés en el mercado de fichajes y presión en la plantilla
Delap quiere quedarse, pero la ausencia del Chelsea en Europa la próxima temporada obliga a reducir la plantilla. Su bajo coste, comparado con otras estrellas, lo convierte en un candidato fácil de traspasar si el club necesita equilibrar sus cuentas. El equipo terminó décimo la temporada pasada y la presión sobre Alonso es alta: debe contar con un grupo de élite y optimizado.
Newcastle United, que busca un nuevo nueve, sigue de cerca la situación y ve en Delap un fichaje con potencial pese a su sequía goleadora reciente. La posible vuelta de Nicolas Jackson del Bayern de Múnich aumentará aún más la competencia en la delantera en Stamford Bridge.
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El factor Alonso
El futuro de Delap probablemente lo decidirá Alonso. El técnico español deberá valorar si el esfuerzo del delantero basta para ganarse un sitio en su nuevo equipo. Su juego físico destacó en el Ipswich Town, pero aún no lo ha replicado con la camiseta del Chelsea.
Además, el club debe vender para cumplir con el fair play financiero de la UEFA, así que el joven delantero está en una encrucijada: necesita mostrar pronto su olfato goleador en la pretemporada para convencer al nuevo técnico de que su futuro está en Stamford Bridge.