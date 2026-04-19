Liam Delap afirma que el «mejor equipo» perdió en la dolorosa derrota del Chelsea ante el Manchester United y confía en que los goles lleguen tras cuatro partidos consecutivos sin marcar en la Premier League

A pesar de los últimos reveses, la moral de la plantilla de Rosenior se mantiene alta. El equipo, sexto en la tabla y a siete puntos de la zona de Liga de Campeones, sigue luchando por ese objetivo y por la FA Cup. Delap resaltó la unidad del grupo y afirmó que los objetivos de la temporada siguen al alcance. «Todos creemos los unos en los otros y tenemos la convicción de que podemos conseguir ambos», explicó el delantero en referencia a sus dos ambiciones. «Ese es nuestro plan, ese es nuestro objetivo. Tenemos que mirar hacia el martes, y luego nos espera un partido importantísimo contra el Leeds».