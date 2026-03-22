Lewandowski y el Barcelona, primeras señales de renovación: entre la MLS y el interés de la Juventus, su futuro aún está por decidir

¿Dónde jugará Robert Lewandowski el año que viene? Las dudas sobre el delantero del Barcelona aumentan, al igual que los rumores en torno a su próximo equipo. A pesar de tener 37 años, sigue siendo, de hecho, uno de los mejores delanteros de Europa, y la idea de ficharlo como agente libre atrae a varios equipos, entre los que destacan, en Italia, la Juventus y el Milan.





El polaco, sin embargo, aún no ha decidido su futuro, que también podría llevarle a quedarse un año más en el Blaugrana. Así lo informa Fabrizio Romano, ya que el club ha hablado de una posible renovación con el agente Zahavi, el mismo del entrenador Hansi Flick.