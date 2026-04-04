Lewandowski sale al campo y marca: 2-1 del Barcelona al Atlético de Madrid, espectáculo de Yamal y Flick a +7 sobre el Real Madrid

Un gol de Robert Lewandowskien el minuto 87 decidió el partido entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. El equipo de Hans-Dieter Flick se impone por 2-1 en el Wanda Metropolitano y da un paso importante hacia la conquista de la Liga: a ocho jornadas del final del campeonato, los catalanes se colocan con +7 sobre el Real Madrid, que por la tarde había perdido por 1-2 en casa del Mallorca (gol decisivo del exjugador de la Lazio Muriqi). El Barça se lleva los tres puntos de Madrid al ganar 2-1 y da un pequeño paso hacia la conquista del título. Para los colchoneros es la tercera derrota consecutiva, contando también la de la Champions contra el Tottenham (sin importancia, ya que el Atlético pasó de todos modos a cuartos), se mantienen cuartos con 57 puntos y el lunes el Villarreal —que juega en casa del Girona— puede ampliar la ventaja a +4.



