Se acerca cada vez más el momento de la decisión para Robert Lewandowski, delantero polaco de 37 años que deja el Barcelona al finalizar su contrato. Sin embargo, el exjugador del Borussia Dortmund y del Bayern de Múnich no parece en absoluto preocupado por la idea de tener que tomar una decisión sobre su próximo equipo: «Estar en este gran club durante estos años me ha permitido ver cuánta dedicación y trabajo duro se necesitan para hacer crecer la sociedad. Hay mucha ambición y confianza en el futuro», comentó sobre el Barça a The Athletic, apoyando la presidencia de Joan Laporta. «La estabilidad y la confianza en el proyecto a largo plazo son fundamentales. Creo en la continuidad y en las personas que realmente entienden los valores y la identidad de este club». Un club al que, sin embargo, dirá adiós dentro de poco más de tres meses.
Lewandowski no está seguro «ni siquiera al 50 %»: MLS, Juventus, Milán, ¿qué futuro le espera tras el Barcelona?
LA ESPOSA EN CHICAGO Y EL ENCUENTRO CON BERHALTER
Lewandowski lleva tiempo en el punto de mira de la MLS y ha recibido una importante oferta del Chicago Fire: su esposa ha sido vista en la ciudad estadounidense visitando algunas casas, y además el director de la franquicia, Gregg Berhalter, se ha reunido personalmente con el delantero polaco y su agente, Pini Zahavi, en un hotel del centro de Barcelona. Sin embargo, por el momento aún no se ha tomado ninguna decisión definitiva. El propio delantero ha admitido que aún no tiene ni la más remota idea sobre su próximo paso: «Aún no lo sé, tengo que pensarlo. Por ahora no puedo decir nada sobre lo que decidiré porque ni siquiera estoy seguro al 50 % de qué camino quiero tomar. Con mi edad y mi experiencia, no tengo por qué decidirlo ahora. Quizás dentro de tres meses tenga que hacerlo, pero incluso así no me siento presionado».
LOS RUMORES SOBRE EL MILÁN
Observan con atención a los otros clubes interesados, entre ellos el Milan, que en junio verá concluir la cesión semestral de Fullkrug por parte del West Ham. Una operación imposible en enero para los rossoneri, teniendo en cuenta también el salario que percibe Lewandowski (unos 13 millones netos), y muy difícil, pero no imposible, en verano.
Las relaciones con su agenteson positivas, se establecieron en 2024 con la llegada de Silvano Vos al Rossonero y se reforzaron el pasado agosto con el fichaje de Christopher Nkunku, e Igli Tare ha demostrado que no es un directivo que se rinda fácilmente.
JUVE: EL RESPALDO DE TREZEGUET
Sin duda, la Juventus también tendrá que intervenir en el mercado en lo que respecta al ataque: Openda está a punto de marcharse, mientras que aún están por definir las estrategias sobre Vlahovic, en negociaciones para renovar su contrato, y David. Mientras tanto, ha llegado una importante opinión del exdelantero bianconero David Trezeguet precisamente sobre Lewandowski: «Yo ficharía a Lewandowski a coste cero, incluso a sus 37 años: es de otra categoría, es uno de los últimos nueve auténticos junto con Haaland. Lewa ya no tiene el físico de antes, pero en el Barcelona, aunque no juega siempre, ha marcado 14 goles: es fuerte, inteligente. Lewandowski llegaría a la Juve sabiendo de dónde viene y lo que se espera de él: goles. Si hubiera la posibilidad, yo mismo lo llevaría en brazos a Turín».