«¡Levanta las manos y lárgate!» - El icono del Chelsea John Obi Mikel arremete contra Enzo Fernández por sus comentarios sobre su fichaje por el Real Madrid

La polémica comenzó después de que el París Saint-Germain eliminara al Chelsea de la Liga de Campeones. Tras una humillante derrota por un marcador global de 8-2 en los octavos de final, Fernández respondió a ESPN Argentina cuando le preguntaron si seguiría siendo jugador del Chelsea la próxima temporada: «No lo sé. Por ahora estoy centrado aquí, nos quedan ocho partidos de la Premier League y la FA Cup. Después, el Mundial, y ya veremos qué pasa después».

La situación se agravó cuando el centrocampista de 25 años habló abiertamente de su admiración por la capital española en medio de los rumores que lo vinculan con el Real Madrid. Declaró en LuzuTV: «Siempre le digo [a mi mujer] que si tuviera que elegir una ciudad para vivir en Europa, me gusta mucho Madrid. Se parece mucho a Buenos Aires, también por la comida».