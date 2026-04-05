En el momento más importante de la temporada, el Inter da un golpe de autoridad en la liga y se afianza cada vez más en el primer puesto. Los nerazzurri ganaron en San Siro contra la Roma un partido de sentido único: 5-2 el resultado final en un encuentro que nunca estuvo en duda. A la espera del partido aplazado de mañana por la noche entre el Nápoles y el Milan, hoy el equipo de Chivu es líder con +9 sobre los rossoneri y tiene 10 puntos de ventaja sobre el equipo de Antonio Conte. Lautaro Martínez abrió el marcador al minuto de juego, los giallorossi respondieron con el empate de Mancini poco antes del descanso, pero en la segunda parte no hubo partido; Calhanoglu, de nuevo Lautaro, luego Thuram y Barella. El gol de Pellegrini, que cerró el partido, fue inútil.
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Lesión de Mancini: cómo se encuentra y cuándo podrá volver; su estado, las declaraciones de Gasperini y quién puede sustituirlo en el partido contra la Roma
LAS DECLARACIONES DE GASPERINI SOBRE MANCINI
Entre los protagonistas del partido destacó el defensa de la Roma Gianluca Mancini, que fue sustituido por lesión al comienzo de la segunda parte: Ghilardi entró en su lugar, pero tras la salida de Mancini los giallorossi se vinieron abajo y el Inter pisó el acelerador. En las próximas horas, el central giallorosso se someterá a pruebas específicas para evaluar la gravedad de la lesión y, sobre todo, el tiempo de recuperación, con el fin de determinar si estará disponible para el próximo partido contra el Pisa; pero, a la espera de conocer más detalles, el entrenador de la Roma, Gian Piero Gasperini, se pronunció así sobre el estado de su defensa tras el partido: «Para nosotros, Mancini es un jugador importante y, cuando conseguimos estar al completo, sin duda somos más competitivos».
¿Quién podría sustituir a Mancini en el Roma?
Si Mancini no pudiera jugar en los próximos partidos de la Roma, los giallorossi perderían a un jugador importante, sobre todo en cuanto a personalidad y liderazgo. En ese caso, el entrenador tendría que encontrar un nuevo defensa para sustituirlo, y el principal candidato podría ser precisamente Ghilardi, que ya ocupó su puesto en San Siro; la alternativa podría ser el polaco Ziolkowski, que en la defensa de tres de Gasperini ha jugado en todas las posiciones. En el lateral derecho también se ha alineado en varias ocasiones aCelik, lo que podría ser una opción, pero probablemente solo lo será en caso de que Wesley se recupere para el lateral.