Durante el parón por los partidos internacionales, siempre se presta atención a los jugadores de la Serie A que saltan al campo, y los clubes esperan que sus jugadores no sufran lesiones. En el Udinese, sin embargo, la alarma se desató durante un partido amistoso: en el encuentro contra el Pordenone, Thomas Kristensen sufrió una lesión muscular que pone en duda su participación en la reanudación del campeonato. El defensa danés salió de titular con el brazalete de capitán, pero en el descanso se vio obligado a quedarse en el vestuario, dejando su puesto a Kamara.
Traducido por
Lesión de Kristensen en el Udinese: qué se rumorea sobre el Como y quién podría sustituirlo
LA LESIÓN DE KRISTENSEN
El partido terminó 1-0 gracias a un gol de Piotrowski a pocos minutos del pitido final, pero Runjaic está preocupado por el estado de Kristensen: en las próximas horas, el jugador se someterá a pruebas específicas para determinar la gravedad de la lesión muscular en el flexor del muslo derecho y, sobre todo, el tiempo de recuperación; Mientras tanto, el entrenador baraja posibles sustitutos para el partido de liga contra el Como, programado para el lunes de Pascua, 6 de abril, teniendo en cuenta que Zemura tampoco estará disponible por un problema en el muslo.
¿Quién podría sustituir a Kristensen en el Udinese?
Hace unas semanas fue Bertola quien sufrió una lesión, viéndose obligado a abandonar el partido contra la Fiorentina por un problema en el tobillo derecho. En ese caso, Runjaic dio entrada a Mlacic, que había debutado en la liga en el partido contra los viola y luego fue titular por primera vez en el siguiente encuentro contra el Atalanta; ante la emergencia en defensa, donde también faltaba Solet, en la derrota ante la Juventus la zaga la formaron Ehizibue, Kabasele y Kristensen. Con el regreso de Bertola y Solet, que salvo sorpresas serán titulares, si Kristensen no pudiera jugar contra el Como, saltará al campo uno de entre Ehizibue, Kabasele y Mlacic.