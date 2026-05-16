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«Les han dado una paliza»: Jamie Carragher critica al Liverpool y a sus «jugadores débiles» tras la derrota ante el Aston Villa
Carragher no se anda con rodeos tras el desastre de Villa Park
La mala racha del Liverpool tocó fondo el viernes con una humillante derrota ante el equipo de Unai Emery. El 4-2 no refleja la superioridad constante de los locales, lo que llevó a Carragher a criticar con dureza el carácter del vestuario.
«El Liverpool tiene demasiados jugadores débiles, tanto física como mentalmente, y hay que solucionarlo», afirmó Carragher como comentarista en Sky Sports. «Parece que Arne Slot lo arreglará la próxima temporada, pero este resultado no calma a la afición». No destacan en nada; parecen muy mediocres. Les han dado una paliza».
- AFP
Los récords defensivos se desmoronan en una temporada de pesadilla
Las estadísticas muestran el declive del Liverpool: ha encajado 52 goles en la Premier League, la peor marca en una temporada de 38 partidos, lo que refleja el colapso de su defensa.
Carragher cree que el bajón de jugadores clave ha evidenciado la falta de calidad del resto de la plantilla y destaca el estado de forma del capitán. «Es la primera temporada en la que veo a Virgil van Dijk parecer humano, y eso ha afectado a los demás. Cuando miras a sus compañeros, la gente me dice lo buenos que son. Pero cuando él no está bien, los demás deberían dar un paso al frente y ayudarlo, y eso no pasa», añadió Carragher.
La mala racha del Slot fuera de casa continúa
Uno de los mayores problemas del equipo de Slot esta temporada es su incapacidad para rendir fuera de casa ante los rivales más fuertes. Los Reds no han ganado ningún partido como visitantes contra equipos de los nueve primeros, lo que, para Carragher, refleja una clara falta de carácter en el vestuario.
«Cuando miras esos resultados fuera de casa, siempre pienso que te dicen mucho sobre tu personalidad y tu carácter», afirmó Carragher. «La verdad es que no puedo creer que el Liverpool sea quinto en la liga. Si piensas en el número de goles que ha encajado, en que nunca parece peligroso en ataque y en ese balance fuera de casa... ¿y el Liverpool es quinto en la Premier League? Vaya».
- AFP
El veredicto del entrenador sobre una plantilla en decadencia
El técnico holandés se mostró crítico con sus jugadores tras el partido y admitió que el equipo se desmorona bajo presión. Slot vio cómo perdían el control en la segunda parte, pese al breve empate logrado por Van Dijk de cabeza, y reconoció: «Estábamos metidos en el partido y podíamos haber conseguido un buen resultado, pero tras el 2-1 nos vinimos abajo». Más tarde añadió: «Tras el 2-1, se nos escapó. Antes de eso, creo que empezamos bien los primeros 10 minutos de la segunda parte y luego tuvimos el control del partido sin crear ocasiones, pero no es la primera vez que nos pasa esta temporada».