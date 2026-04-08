«¡Les costará mucho remontar!» - Hamit Altintop apuesta por que el Bayern de Múnich elimine al Real Madrid y hace una audaz predicción sobre el futuro de Mohamed Salah

En «Modern Sports», Altintop, de 41 años, reconoció que, pese a haber jugado en Real Madrid y Bayern Múnich, se siente del Bayern porque pasó más tiempo allí.

«Estoy orgulloso de haber vestido las camisetas del Real Madrid y del Bayern de Múnich, pero soy seguidor del Bayern de Múnich porque jugué con ellos durante más tiempo», explicó Altintop. Sobre la situación actual de los blancos, sugirió que el equipo de Carlo Ancelotti es vulnerable tras el resultado de la ida. «La victoria del Bayern en el Bernabéu complica las cosas al Madrid, que ha tenido muchos altibajos esta temporada y le costará remontar».

Además, apuntó a la irregularidad de la delantera madridista como clave de la derrota: «El rendimiento de Vinicius Junior y Kylian Mbappé ha sido irregular esta temporada, y esta es una de las razones por las que el Real Madrid perdió ante el Bayern de Múnich», añadió, resaltando la falta de puntería de sus estrellas.