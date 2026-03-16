Leny Yoro insta al Manchester United a renovar el contrato de Harry Maguire

Yoro, fichado por 62 millones de euros procedente del Lille en 2024, ha disputado 27 partidos de la Premier League esta temporada, lo que ha contribuido a que el United ocupe el tercer puesto de la clasificación. Con la clasificación para la Liga de Campeones en el punto de mira, Yoro afirma que el equipo está motivado para afrontar el reto.

«Todos los jugadores quieren jugar la Champions League, sobre todo cuando juegas en el United», dijo.

«Este club tiene que jugar la Champions League. Esperemos que lo consigamos la próxima temporada.

Sabemos que todos los partidos son importantes, pero este lo era especialmente porque ellos [el Villa] están justo detrás de nosotros. Estamos muy contentos con el resultado».