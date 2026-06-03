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Lennart Karl, joven estrella del Bayern y de Alemania, rinde homenaje a Lionel Messi en CADA partido
Siguiendo los pasos del mejor de todos los tiempos
Karl se convirtió en el jugador más joven en marcar en tres partidos consecutivos de la Liga de Campeones, superando el récord de Kylian Mbappé. Ahora, su equipación es tendencia. El joven de 18 años ha revelado que usa espinilleras personalizadas con la imagen de la estrella del Inter de Miami en todos los partidos oficiales. Para Karl, este homenaje es un recordatorio constante del nivel al que aspira mientras sigue su temporada revelación en Baviera.
La espinillera secreta al descubierto
Karl cree que llevar una imagen del ganador del Mundial le da la ventaja mental para llegar a la cima. En una entrevista con la revista del Bayern, «51», el joven prodigio explicó por qué lleva a Messi en su espinillera.
«Sí, Messi está en mi espinillera izquierda», reveló Karl. «Es mi referente desde que empecé a jugar: zurdo, de complexión menuda, capaz de hacer cosas increíbles con el balón. Llevarlo conmigo me motiva a trabajar duro y hacerme un nombre en el máximo nivel».
Aprender de la élite del Allianz Arena
Aunque Messi sigue siendo su gran referente, Karl aprovecha al máximo a los veteranos en las instalaciones del Bayern. Al preguntarle quién le enseña más entre sus compañeros, mencionó a un recién llegado que ya deslumbra en la Bundesliga.
«Michael Olise es alguien a quien me gusta especialmente ver jugar», dijo Karl. «Juega en espacios similares, también es zurdo y tiene una serenidad con el balón de la que puedo aprender mucho».
- AFP
La profesionalidad de Kane y Kimmich
La formación de Karl va más allá de lo que hace con el balón; incluye la dedicación lejos de las cámaras. Destacó que estrellas como Harry Kane y Joshua Kimmich son el modelo perfecto de profesionalismo diario, mientras se prepara para su primer Mundial con Alemania.
«Me impresiona lo que Jo [Kimmich] y Harry [Kane] hacen fuera del campo», añade Karl. «Su trabajo en el gimnasio y la seriedad con que afrontan cada día son realmente impresionantes».