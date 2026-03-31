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Legacy England 2 GFXGetty/GOAL
Richard Martin

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LEGADO: Los chicos de Inglaterra de 1966: cuando el fútbol realmente «volvió a casa»

Legacy
World Cup
England
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Esto es «Legacy», la serie de reportajes y podcasts de GOAL que recorre el camino hacia el Mundial de 2026, y cada semana revisitamos las historias, los momentos y los mitos que han marcado el fútbol mundial. Esta semana, repasamos el extraordinario, turbulento y a menudo increíble camino hacia el triunfo de Inglaterra en 1966. Este es el ascenso, la redención y el peso perdurable del 66: la historia de la única vez que el fútbol realmente «volvió a casa»...

En Inglaterra se lleva hablando de «Football Coming Home» desde 1996, cuando el grupo indie The Lightning Seeds se unió a los cómicos Frank Skinner y David Baddiel para lanzar el sencillo «Three Lions» antes de la celebración de la Eurocopa de 1996. Para los ingleses, la canción es una celebración de su sentido del humor irónico y de lo que significa seguir siendo optimista tras décadas de decepciones. Para todos los demás, es una muestra de la arrogancia y el sentido de superioridad de los ingleses, la sensación de que, de alguna manera, son dueños del deporte más popular del mundo simplemente porque lo inventaron.

Cuando Inglaterra llegó a las semifinales del Mundial de 2018 y las declaraciones de «It’s Coming Home» eran imposibles de ignorar, Croacia lo utilizó en su beneficio. «Vimos “Football’s Coming Home” y pensamos: “Sí, pero aún tenéis que jugar contra nosotros”», recordó Ivan Rakitic. Tres años después, cuando Inglaterra perdió la final de la Eurocopa ante Italia en Wembley en la tanda de penaltis, el veterano defensa de la Azzurri, Leonardo Bonucci, gritó a la cámara: «¡Vuelve a Roma!».

Inglaterra perdió su segunda final consecutiva de la Eurocopa ante España en 2024, lo que la dejó con un solo trofeo importante en su historia: el Mundial ganado en casa en 1966. Esta es la historia del momento de mayor gloria de Inglaterra, un triunfo que se produjo precisamente porque se despojaron de su infame arrogancia y se dieron cuenta de lo que hacía falta para ganar...

  • Sir Alf RamseyHulton Archive

    De las cenizas

    Para ser una nación que inventó el fútbol tal y como lo conocemos y lo llevó a muchas partes del mundo, Inglaterra mostró inicialmente muy poco interés por el Mundial. No participó en las tres primeras ediciones del torneo, ya que se había retirado de la FIFA, antes de volver a incorporarse a tiempo para el Mundial de 1950, al que acudió convencida de que iba a ganarlo. En cambio, se fueron a casa en la primera ronda tras una de sus derrotas más humillantes de la historia, al perder por 1-0 ante Estados Unidos.

    Tres años más tarde se produjo una vergüenza aún mayor, cuando Hungría les endosó un 6-3 en Wembley. «Quizá Inglaterra, que en su día fue la maestra, pueda ahora aprender de los alumnos», dijo un jactancioso Ferenc Puskás. Ese día jugaba con Inglaterra Stanley Matthews, el primer ganador de la historia del Balón de Oro. También estaba Alf Ramsey, que tuvo la mala suerte de estar también sobre el terreno de juego en aquella primera debacle contra Estados Unidos.

    Una década después de perder el «Partido del Siglo» contra Hungría, Ramsey fue nombrado seleccionador de Inglaterra, y la Federación de Fútbol no podría haber elegido a un hombre mejor para revivir su suerte. Ramsey había dirigido anteriormente al Ipswich Town cuando estaba en Tercera División y lo había llevado hasta proclamarse campeón de Primera División. Su equipo no contaba con grandes estrellas, pero sí con una voluntad implacable de ganar y el sentido de cómo hacerlo.

    Ramsey llevó esa perspicacia a la selección nacional. Cuando fue nombrado, prometió: «Incluso en los días en que Inglaterra contaba con grandes jugadores como Stanley Matthews y Tom Finney, el equipo habría sido mejor con un plan rígido. Cualquier plan debe adaptarse a las fortalezas y debilidades de los jugadores».

    Ramsey construyó su selección inglesa sobre una defensa sólida como una roca que no encajó ningún gol en el Mundial de 1966 hasta el minuto 83 de la semifinal contra Portugal. Pero quizás la mejor ilustración de su pragmatismo fue el hecho de que alineara a su jugador estrella, Bobby Charlton, para marcar individualmente a Franz Beckenbauer en la final.

    • Anuncios
  • FOOTBALL-WORLD CUP-1966-ENGLAND-TEAMAFP

    «Maravillas sin alas»

    Ramsey era estricto con sus jugadores, pero estos le eran ferozmente leales. 

    «En el campo habría dado mi vida por Alf Ramsey», afirmó el centrocampista Alan Ball, cuya incansable carrera hasta bien entrada la prórroga en la final contra Alemania Occidental fue clave para el triunfo de Inglaterra. Por su parte, Nobby Stiles afirmó que «salía al campo dispuesto, si fuera necesario, a morir allí por él [Ramsey]».

    A pesar de que solo habían llegado a la fase eliminatoria en dos de sus cuatro Mundiales anteriores y nunca habían pasado de cuartos de final, Ramsey dejó claras sus intenciones al declarar desde el principio que Inglaterra no solo era capaz de ganar el Mundial, sino que lo iba a hacer: «Creo que ganaremos el Mundial. Tenemos la capacidad, tenemos la determinación, tenemos la fuerza. Tenemos la personalidad, tenemos el carácter y tenemos jugadores con el temperamento adecuado».

    Esa audaz predicción se puso a prueba con una lamentable actuación en un torneo conocido como «La Pequeña Copa del Mundo» de 1964 en Río de Janeiro, cuando Inglaterra cayó derrotada por 5-1 ante Brasil y terminó última en una miniliga en la que también participaban Portugal y Argentina. Pero la confianza creció a menos de un año del torneo cuando Inglaterra venció a España por 2-0 en un amistoso en el Santiago Bernabéu. A partir de entonces, el equipo de Ramsey pasó a ser conocido como «The Wingless Wonders» (Las maravillas sin alas), caracterizado por una formación 4-3-3 en la que el entrenador prescindió de los tradicionales extremos para reforzar el centro del campo.

    Más significativo aún fue que Inglaterra venció a España sin su estrella y entonces máximo goleador de todos los tiempos, Jimmy Greaves, debido a una enfermedad. Greaves era prácticamente inamovible debido a su estatus dentro del fútbol inglés, pero el resultado en Madrid le dio al equipo la sensación de que tenían más posibilidades de ganar el Mundial sin un jugador que tendía a seguir sus propias reglas en lugar de las instrucciones del entrenador.

    Así pues, la lesión de Greaves en la espinilla durante el tercer partido de la fase de grupos contra Francia en 1966 resultó ser una bendición disfrazada.

  • World Cup HeroHulton Archive

    Los encurtidos al rescate

    La Copa del Mundo de 1966 se vio sacudida por dos incidentes de gran repercusión antes incluso de comenzar: el primero se produjo cuando las naciones africanas anunciaron un boicot después de que la FIFA declarara que el continente no obtendría una plaza directa en la fase de clasificación. Posteriormente, el trofeo Jules Rimet fue robado de una vitrina en Westminster.

    Se puso en marcha una operación policial a gran escala, pero al final el trofeo no lo encontraron los detectives, sino un perro llamado Pickles. El collie blanco y negro olfateó un paquete junto a un coche mientras daba un paseo por el sur de Londres con su dueño, Dave Corbett, quien lo abrió y encontró el trofeo reluciente en su interior, que llevó inmediatamente a la comisaría local. Cuando Inglaterra se proclamó campeona, Corbett y su astuto can fueron invitados a la cena de celebración.

    Como sería habitual en futuros torneos, Inglaterra tuvo un comienzo poco inspirador con un cauteloso empate a 0-0 contra Uruguay. Sin embargo, se despertaron en su segundo partido contra México, con Bobby Charlton marcando con uno de sus característicos disparos de cañón y Roger Hunt anotando a puerta vacía en una victoria por 2-0.

    Un doblete de Hunt les dio otra victoria por 2-0 sobre Francia, lo que les llevó a un partido de cuartos de final contra Argentina que pasaría a la historia como uno de los partidos más violentos de la historia de la Copa del Mundo. En aquel momento no había resentimientos políticos entre las dos naciones, ya que la disputa de las Malvinas no comenzaría hasta 16 años después, pero Argentina se sintió agraviada días antes de que diera comienzo el partido.

  • Rattin leaves the fieldHulton Archive

    «No te cambies la camiseta con ese animal»

    Los árbitros de los cuartos de final debían designarse en una reunión de delegados, pero los representantes argentinos llegaron tarde. Cuando finalmente llegaron, se les informó de que el alemán Rudolf Kreitlein arbitraría el partido. Sus sospechas se avivaron aún más cuando se designó a un árbitro inglés para el otro partido de cuartos de final entre Alemania Occidental y Uruguay, que los alemanes ganaron por 4-0 tras tres decisiones polémicas. 

    «El árbitro fue totalmente parcial, lo dio todo por Inglaterra», declaró el capitán argentino Antonio Rattin, que fue expulsado en la primera parte por discutir con Kreitlein. «Creo que desde el principio quería expulsarme».

    Rattin se negó a abandonar el terreno de juego durante siete minutos y, cuando finalmente lo hizo, retorció la bandera británica de la bandera de córner y empezó a insultar al público, que le lanzó latas de cerveza.

    Inglaterra agotó a los 10 hombres en un partido desgastante y tremendamente agresivo antes de que Geoff Hurst —que sustituyó a Greaves para debutar en el torneo— acabara marcando de cabeza el gol decisivo, gracias a un centro de su compañero en el West Ham, Martin Peters.

    Cuando sonó el pitido final, Ramsey se dirigió al campo para impedir que George Cohen intercambiara camisetas con Alberto González, a quien calificó de «animal». Los ánimos comenzaron a caldearse cuando los jugadores argentinos intentaron irrumpir en el vestuario de Inglaterra y lanzaron una silla contra la puerta. Posteriormente, Roberto Ferrero agredió al árbitro, mientras que su compañero Ermindo Onega escupió en la cara al vicepresidente de la FIFA.

  • 1966 FIFA World Cup - Final - England V West GermanyHulton Archive

    Cargado de historia

    Portugal, con el máximo goleador del torneo, Eusebio, fue el rival de Inglaterra en semifinales. Fue un partido menos reñido que el de la ronda anterior, pero Inglaterra puso el partido al rojo vivo, sobre todo Bobby Charlton, que marcó en cada mitad, el segundo tras un pase de Hurst. Entre los dos goles de Charlton, Gordon Banks había frustrado a Eusebio con una parada espectacular.

    El hermano mayor de Bobby, Jack, tuvo su momento en el otro extremo del campo, cometiendo una mano deliberada para impedir que Portugal marcara. Eusebio transformó el penalti, pero Inglaterra pasó a la final contra Alemania Occidental.

    Habían pasado 21 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial y, aunque no estaba precisamente fresco en la memoria de los jugadores, era difícil de olvidar. Stiles, por ejemplo, había nacido durante un bombardeo de Mánchester, y Peters había sido evacuado mientras miembros de la familia de su esposa morían a causa de una bomba durante el Blitz. 

    «El pasado reciente estaba ahí, nos gustara o no», recordaba Hurst. «Para nosotros, para ellos, para el público».

    El suegro de Hurst fue paracaidista en el desembarco del Día D y tenía un buen presentimiento sobre el partido, por lo que le decía a quienes le rodeaban que el delantero iba a marcar un hat-trick. Pero Inglaterra tuvo un comienzo difícil cuando Ray Wilson cabeceó un centro directamente a los pies de Helmut Haller, quien adelantó a Alemania Occidental.

    Inglaterra no se dejó llevar por el pánico y, seis minutos más tarde, Hurst marcó el primer gol de su eventual triplete gracias a otra conexión con el West Ham, rematando de cabeza un tiro libre lanzado rápidamente por el capitán Bobby Moore. Peters, apodado «El Fantasma» por su habilidad para aparecer de la nada, aprovechó un rebote de un disparo de Hurst para poner a Inglaterra al borde de la victoria, pero Alemania empató en el minuto 89 cuando Wolfgang Weber empujó el balón a la red en medio de un gran barullo en el área.

  • Moore Leads TeamHulton Archive

    «Vuelve a ganarles»

    Ramsey transmitió un mensaje sencillo pero muy eficaz durante el breve descanso antes de la prórroga: «Ya les habéis ganado en los 90 minutos, ahora volved a ganarles en los 30».

    Inglaterra volvió a ponerse por delante gracias a Hurst con un gol que siempre ha estado envuelto en la polémica, ya que su potente disparo rebotó en el travesaño y cayó sobre la línea de gol. El árbitro suizo Gottfried Dienst consultó con el juez de línea soviético Tofiq Bahramov antes de dar por válido el gol. A día de hoy, el resto del mundo cree que el balón no cruzó la línea. El propio Hurst no pudo verlo, ya que estaba en el suelo, pero cree en la palabra de Hunt, que estaba justo al lado del balón.

    «Roger está seguro, de lo contrario habría seguido la jugada, no se habría dado la vuelta», dijo. «Su instinto le dice que es gol. Eso siempre me ha bastado y siempre me bastará».

    No hubo dudas sobre el tercer gol de Hurst, que llegó tras otra asistencia de Moore. El comentario de Kenneth Wolstenholme cuando Hurst remató a puerta para sentenciar el partido ha pasado a formar parte del folclore inglés: «Y aquí viene Hurst. Hay gente en el campo que cree que todo ha terminado. ¡Ahora sí que ha terminado!».

    Los héroes ingleses del Mundial quedaron inmortalizados. Se erigió una estatua del trío del West Ham formado por Peters, Moore y Hurst a las afueras de Upton Park. Se construyó otro busto de Moore cuando se inauguró el renovado estadio de Wembley en el año 2000. Banks tiene una estatua en Stoke, al igual que Ramsey en Ipswich.

  • TENNIS-GBR-WIMBLEDONAFP

    Queda un superviviente

    Sin embargo, no siempre se tuvo en cuenta a los artífices del mayor triunfo del país. Cada miembro de la selección inglesa recibió una prima de 1.000 libras, lo que equivaldría a 16.000 libras actuales. Por el contrario, cada jugador de la selección argentina ganadora del Mundial de 2022 ganó una prima de 500.000 dólares.

    Tras retirarse, muchos jugadores se dedicaron a trabajos normales ajenos al fútbol. Hurst se dedicó a los seguros, mientras que Wilson se convirtió en empresario de pompas fúnebres. Ocho de los jugadores que disputaron la final llegaron al Mundial de 1970 en México, donde Alemania Occidental se tomó la revancha al remontar un 2-0 en contra en cuartos de final para ganar 3-2 tras la prórroga. Ese fue el principio del fin para aquella generación de jugadores, ya que Inglaterra no logró clasificarse para el Mundial de 1974, lo que provocó el despido de Ramsey.

    El capitán Moore falleció de cáncer de intestino en 1993, con solo 51 años, cuando se reveló que le habían diagnosticado cáncer de testículo dos años antes del Mundial, sin contárselo a nadie salvo a su familia más cercana. Por su parte, seis jugadores padecieron demencia, entre ellos Jack y Bobby Charlton, al igual que Ramsey.

    La muerte de Bobby Charlton en 2023 dejó a Hurst como el único superviviente del equipo que disputó la final, aunque el héroe del hat-trick sobrevivió a un infarto en 2024.

  • FBL-EURO-2016-MATCH44-ENG-ISLAFP

    Sesenta años de dolor

    Inglaterra no logró clasificarse para el Mundial de 1978, un nuevo fracaso tras quedarse fuera en 1974. Sí se clasificó para el torneo de 1982 en España, pero quedó eliminada en la segunda fase de grupos.

    Aún quedaban por llegar muchos más sufrimientos: la «Mano de Dios» de Diego Maradona en 1986; la derrota ante Alemania Occidental en los penaltis en 1990 tras las lágrimas de Paul Gascoigne; la falta de clasificación para 1994; la derrota en la tanda de penaltis ante Argentina en 1998 tras la expulsión de David Beckham; el gol de Ronaldinho por encima de David Seaman en 2002; otra agonizante derrota en la tanda de penaltis en 2006 a manos de Portugal tras la tarjeta roja a Wayne Rooney y el guiño de Cristiano Ronaldo; el gol fantasma de Frank Lampard contra Alemania en 2010 (quizás un castigo por el polémico gol de Hurst); la eliminación en la fase de grupos en 2014; una actuación inesperadamente brillante en 2018 que terminó en derrota en la prórroga ante Croacia; y la derrota ante Francia en 2022 tras el penalti que Harry Kane lanzó por encima del larguero.

    Las andanzas de Inglaterra en la Eurocopa han seguido un patrón similar: derrotas en la tanda de penaltis en 1996, 2004 y 2012, una eliminación en la fase de grupos en 2000, la falta de clasificación en 2008 y una eliminación igualmente vergonzosa ante Islandia en 2016. Sir Gareth Southgate se convirtió en el primer seleccionador desde Ramsey en llevar a Inglaterra a una gran final en la Eurocopa 2020, pero cayeron en el último obstáculo ante Italia en otra derrota en la tanda de penaltis.

    Los Tres Leones volvieron a alcanzar la final de la Eurocopa en 2024, pero sufrieron una clara derrota ante España. Además de haber obtenido los mejores resultados desde Ramsey, Southgate es el entrenador que más se le ha parecido, devolviendo el éxito, pero sobre todo la esperanza y el orgullo a la selección nacional.

    Inglaterra rompió sorprendentemente con su tradición al nombrar a Thomas Tuchel en 2024, depositando su fe en la capacidad del alemán, un ganador en serie, para tomar las decisiones correctas en los momentos de mayor presión y así sacar finalmente partido a la última generación dorada de jugadores. Pero incluso si Tuchel lleva a Inglaterra hasta el final en Norteamérica, él y su equipo nunca emularán verdaderamente a los chicos de 1966.

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