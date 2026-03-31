LEGADO: Los chicos de Inglaterra de 1966: cuando el fútbol realmente «volvió a casa»

En Inglaterra se lleva hablando de «Football Coming Home» desde 1996, cuando el grupo indie The Lightning Seeds se unió a los cómicos Frank Skinner y David Baddiel para lanzar el sencillo «Three Lions» antes de la celebración de la Eurocopa de 1996. Para los ingleses, la canción es una celebración de su sentido del humor irónico y de lo que significa seguir siendo optimista tras décadas de decepciones. Para todos los demás, es una muestra de la arrogancia y el sentido de superioridad de los ingleses, la sensación de que, de alguna manera, son dueños del deporte más popular del mundo simplemente porque lo inventaron.
Cuando Inglaterra llegó a las semifinales del Mundial de 2018 y las declaraciones de «It’s Coming Home» eran imposibles de ignorar, Croacia lo utilizó en su beneficio. «Vimos “Football’s Coming Home” y pensamos: “Sí, pero aún tenéis que jugar contra nosotros”», recordó Ivan Rakitic. Tres años después, cuando Inglaterra perdió la final de la Eurocopa ante Italia en Wembley en la tanda de penaltis, el veterano defensa de la Azzurri, Leonardo Bonucci, gritó a la cámara: «¡Vuelve a Roma!».
Inglaterra perdió su segunda final consecutiva de la Eurocopa ante España en 2024, lo que la dejó con un solo trofeo importante en su historia: el Mundial ganado en casa en 1966. Esta es la historia del momento de mayor gloria de Inglaterra, un triunfo que se produjo precisamente porque se despojaron de su infame arrogancia y se dieron cuenta de lo que hacía falta para ganar...