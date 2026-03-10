LEGADO: El camino de Argelia hacia la Copa del Mundo, desde la «vergüenza de Gijón» hasta el orgullo en Porto Alegre

En 2014, no estaba en el estadio. En su lugar, me senté en una humilde cafetería en Bab El Oued, rodeado de jóvenes, la mayoría de los cuales no habían nacido cuando jugamos en Gijón.
En las paredes colgaban fotos antiguas de Belloumi y Madjer, los héroes que en su día humillaron a Alemania. En una pequeña pantalla de televisión, la bandera argelina ondeaba en una esquina de la retransmisión. Me susurré a mí mismo: «¿Volverá a repetirse el milagro de Gijón?». No quería volver a vivir esa decepción.
Todo el mundo estaba en silencio, salvo por el sonido de los corazones latiendo con miedo, duda y esperanza. Rais M'Bolhi paraba los tiros como si estuviera hecho de fuego y hierro; Islam Slimani atacaba, mientras Manuel Neuer jugaba como un décimo defensa. Cada minuto era una batalla; cada pase, un grito. El partido fue épico, una maratón.
Alemania no pudo marcar en el tiempo reglamentario, pero en la prórroga, Andre Schurrle marcó a los dos minutos. Desilusión. Luego, Mesut Ozil añadió el segundo justo antes del final. Pero Argelia no se rindió. En el minuto 120, Abdelmoumene Djabou marcó. El café estalló. Ese gol fue nuestro grito de orgullo, nuestra respuesta a Gijón.
Un joven a mi lado lloraba y decía: «Tío, hoy hemos levantado la cabeza como tú hiciste en el 82». Lo miré y, lo juro, Gijón sonrió por fin. No ganamos el partido, pero recuperamos nuestro orgullo.
Después del partido, el tono del mundo cambió. BBC Sport escribió: «Argelia no perdió, se ganó el respeto del mundo»; en Der Spiegel: «Los argelinos revivieron el fantasma de Gijón y redefinieron el orgullo y la dignidad»; Jamal Jabali, de Al Jazeera, escribió: «Gijón fue una conspiración; Porto Alegre fue una noble venganza, inconclusa, pero honorable». Incluso Le Monde tituló: «Argelia, el equipo que hizo temblar a Alemania y vislumbrar el abismo».
Sabíamos que no nos habíamos vengado con goles, pero habíamos recuperado el respeto y recuperado la historia.