LEGACY: La «Messi-manía»: cómo Leo, campeón del Mundial, conquistó Estados Unidos antes de su despedida en 2026

El sol castiga la autopista junto al estadio DRV PNK. A mediodía en Fort Lauderdale, el aire vibra sobre el asfalto. Los coches pasan con música a todo volumen; muchos lucen banderas azul cielo y blancas en las ventanillas. En las paredes cercanas, murales de Lionel Messi ya forman parte del paisaje: uno lo muestra con la camiseta rosa del Inter de Miami y otro con la azul y blanca de Argentina alzando la Copa del Mundo. En los bares suena reguetón; basta que alguien mencione «Messi» para que aparezca una sonrisa, un comentario o un «¡Vamos Argentina!». Esto es Miami.

Aquí las fronteras se desdibujan: un venezolano vende empanadas argentinas a un colombiano mientras, en la pantalla, Messi vence al Orlando City. Desde su llegada, algo cambió.

El fútbol, antes solo una curiosidad para inmigrantes, entró en el lenguaje cotidiano. «Es la ciudad de Messi», repiten sin ironía, pues lo que el capitán argentino generó en el sur de Florida no tiene precedentes.

Su llegada al Inter de Miami revolucionó la MLS y cambió la identidad deportiva de la región: las camisetas rosas se agotaron en horas, las entradas pasaron de 30 a más de 400 dólares y los vuelos Buenos Aires-Miami crecieron un 25 % en sus primeros meses.

Lo más impresionante es el fenómeno simbólico: el chico de Rosario que conquistó el mundo encontró en Estados Unidos una segunda patria futbolística. Ese entorno familiar podría ser clave para que vuelva a triunfar en el Mundial de 2026.