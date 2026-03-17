LEGACY: Cómo Canadá, coanfitrión de 2026, vivió un renacimiento en la Copa del Mundo de Catar

Todo empezó en 2019, cuando Canadá venció a Estados Unidos por primera vez en 34 años. En lugar de liderar la celebración del equipo, el entonces seleccionador John Herdman mostró a Les Rouges un resumen de una serie de «actos de sacrificio» del equipo.

Primero, fue Jonathan David persiguiendo a Michael Bradley mientras este intentaba dominar el partido. Luego, fue el banquillo de Canadá reaccionando ante una dura falta. Herdman argumentó, en aquel momento, que eran ese tipo de momentos —esa intención— los que llevarían a Canadá a su primer Mundial desde 1986. Tres años después, se demostró que tenía razón.

Canadá recibió a Jamaica en el BMO Field en condiciones gélidas y procedió a arrollar por completo a los Reggae Boyz. Cyle Larin, Tajon Buchanan y Junior Hoilett marcaron los goles ante un estadio lleno hasta la última plaza en un clima bajo cero.

Canadá, líder de la fase de clasificación de la CONCACAF, era la clara favorita. Muchos acudieron creyendo simplemente que lo inevitable se haría finalmente realidad, pero aun así tenían que ganar. Y bajo la nieve de Toronto, Les Rouges enloquecieron.

Esto, por supuesto, era para lo que servían todos los vídeos de Herdman. No había victoria, en pleno sentido de la palabra, hasta que su país se hubiera clasificado para un Mundial.

Herdman, que se había mostrado tan reacio a declarar cualquier tipo de victoria en cualquier momento de su mandato, finalmente dejó fluir sus emociones en una entrevista tras el partido: «Creo que si todos nos apoyamos mutuamente... Este es el momento de que todos apoyemos al fútbol y nos unamos. Porque podemos ser una potencia. Y ya es hora».

Ese partido, disputado el 27 de marzo de 2022, sigue siendo el encuentro más famoso en la historia de la selección canadiense. Claro, ya habían participado en un Mundial reducido antes, pero 1986 era una reliquia prehistórica en comparación con el fútbol moderno. Este fue un momento auténtico, el día en que Canadá volvió a convertirse en una nación futbolística. Y desde entonces no han mirado atrás.