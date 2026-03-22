El veterano delantero había lanzado el balón con fuerza contra el borde inferior del travesaño cuando el marcador estaba 1-1, poco antes del final, y este rebotó en su mayor parte más allá de la línea. Como mostraron posteriormente las imágenes de televisión, el balón tocó la línea ligeramente, pero de forma clara. El árbitro Timon Schulz, tras una breve vacilación, validó el gol.

Para gran disgusto del Auer, que se encuentra en peligro de descenso. Inmediatamente después de la jugada del gol, el entrenador de porteros, Alexander Kunze, recibió una tarjeta roja por las fuertes protestas en el banquillo visitante. El entrenador Christoph Dabrowski no se anduvo con rodeos tras el pitido final. Sobre todo porque al club de Sajonia también le habían anulado un gol en el minuto 64 por un fuera de juego muy ajustado.