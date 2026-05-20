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Guardiola-SlotGetty/GOAL
Donny Afroni

Traducido por

«¡Le encantaría!» - Rumores indican que Pep Guardiola podría fichar por el Liverpool para sustituir a Arne Slot antes de dejar el Manchester City

P. Guardiola
Liverpool
Manchester City
Premier League
A. Slot
J. Pennant

El Manchester City se prepara para la era pos-Guardiola, pero Jermaine Pennant, exjugador del Liverpool, sugiere que el técnico catalán se quede en el noroeste y fiche por el Anfield. Con Arne Slot bajo presión en Merseyside, se plantea un sorpresivo traspaso entre históricos rivales.

  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-LIVERPOOLAFP

    El Slot, en el punto de mira tras una campaña desastrosa

    La etapa de Slot en el Liverpool llega a un punto de inflexión tras una temporada difícil. Aunque el equipo ganó la Premier League el año pasado y cortó la racha de cuatro títulos del Manchester City, ahora defiende mal el título y podría acabar quinto. Ese mal resultado pone en duda el futuro del técnico.

    La tensión en Anfield aumentó tras las fricciones con Mohamed Salah, quien criticó las tácticas del técnico en redes sociales. Ante esta situación, Pennant propone una solución audaz que podría revolucionar el fútbol inglés.

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    Pennant insta al Liverpool a fichar a Guardiola.

    Guardiola dejará el Etihad Stadium este verano tras diez años y 20 títulos. Pennant cree que el Liverpool debe ficharlo. Aunque Enzo Maresca podría sustituirlo en el City, el futuro de Guardiola aún se especula. Pennant asegura que la rivalidad no debe ser un obstáculo.

    En declaraciones a Inside Liverpool de talkSPORT, Pennant fue contundente: «Por supuesto, ¿quién no lo haría? Cualquier equipo del mundo querría a Pep como entrenador».

  • La afinidad de Guardiola con el ambiente de Anfield

    Aunque este fichaje sería uno de los más polémicos de la historia de la Premier League, Pennant cree que Guardiola no podría resistirse al encanto de Anfield. El técnico del City ha elogiado varias veces el ambiente del estadio como visitante y, según Pennant, dirigir a la famosa grada Kop le resultaría irresistible a sus 55 años.

    «Le encantaría [entrenar al Liverpool]. Fíjate en la Kop cuando sales al campo. Al 100 %. El ambiente... le encantaría jugar en eso», añadió Pennant.

  • Manchester City v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    La rivalidad no impide el fichaje por Anfield.

    Pennant descartó que la década de Guardiola en el City lo convierta en persona non grata en Merseyside.

    «Me da completamente igual», insistió Pennant al preguntársele por el legado del español en el Etihad. «Si vas a venir aquí, juega un fútbol atractivo —como sabes hacer— y gana. Sí, ven aquí, amigo. Te esperamos con los brazos abiertos, ¡vamos!».

    Se espera que Guardiola deje el City tras el último partido de la temporada, el domingo contra el Aston Villa.

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