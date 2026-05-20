La etapa de Slot en el Liverpool llega a un punto de inflexión tras una temporada difícil. Aunque el equipo ganó la Premier League el año pasado y cortó la racha de cuatro títulos del Manchester City, ahora defiende mal el título y podría acabar quinto. Ese mal resultado pone en duda el futuro del técnico.

La tensión en Anfield aumentó tras las fricciones con Mohamed Salah, quien criticó las tácticas del técnico en redes sociales. Ante esta situación, Pennant propone una solución audaz que podría revolucionar el fútbol inglés.