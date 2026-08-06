Le dicen a Harry Kane lo que necesita para unirse a Oliver Kahn, Franz Beckenbauer y Robert Lewandowski en la lista de leyendas del Bayern de Múnich, con una predicción sobre su renovación de contrato

Kane se ha convertido en uno de los favoritos de la afición en el Bayern y, a sus 33 años, todavía debería tener mucho fútbol por delante al más alto nivel. Si se compromete a seguir al menos un par de temporadas más en Múnich, su estatus en el corazón y en la mente de una apasionada hinchada se verá reforzado.

Preguntado por si Kane necesita pasar más tiempo en Alemania antes de poder alcanzar el estatus de icono, el excentrocampista del Bayern Hamann añadió: «Le quieren aquí. Obviamente, es algo muy importante para la liga alemana, es algo muy importante para el Bayern de Múnich tener aquí a un capitán inglés.

»Ahora, si quieres pasar a la historia del Bayern de Múnich, probablemente tengas que ganar la Champions League. Algunos de los jugadores más grandes fueron campeones de la Champions League. Así que, si de verdad quiere entrar en el folclore y en la historia, probablemente tenga que ganar la Champions League.

»Le quieren aquí porque es un gran embajador. Nunca se oye ninguna mala historia sobre él, nada fuera del campo. Se comporta bien, es un modelo a seguir, lidera con el ejemplo. Ya sabes, no hay nada que no guste.

»Pero para pasar realmente a la historia en un club en el que Kahn, [Mehmet] Scholl, [Lothar] Matthaus, Beckenbauer, [Stefan] Effenberg, el que quieras, [Arjen] Robben, Ribery, todos ganaron aquí la Champions League... Y creo que él probablemente también tenga que hacer lo mismo. Lewandowski, sin olvidarnos de él también».