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«Le deseamos lo mejor para el futuro»: el Manchester United confirma que un jugador del primer equipo fichó por un club de la Serie A
Se confirma su fichaje definitivo por el Nápoles
La saga sobre el futuro de Hojlund ha terminado: el Manchester United ha confirmado que el delantero ficha de forma definitiva por el Nápoles. El jugador, de 23 años, pasó la temporada 2025-26 cedido en Italia, y el traspaso se oficializó tras la conclusión del curso. En un breve comunicado en su web, el United le deseó lo mejor.
Su salida cierra una etapa de tres años en el gigante de la Premier. Llegó del Atalanta en 2023, marcó 26 goles en 95 partidos y ganó la FA Cup 2024 como suplente en la final contra el City en Wembley.
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La cláusula de la Liga de Campeones obliga a la transferencia
El fichaje se hizo obligatorio este verano por una cláusula de compra firmada el año pasado, que se activaba si el Nápoles acababa entre los cuatro primeros de la Serie A. Los Partenopei sellaron su billete para la máxima competición europea tras ganar 3-0 al Pisa en la Serie A el mes pasado, partido en el que Hojlund marcó un gol y dio una asistencia.
El acuerdo rondaría los 38 millones de libras, una inyección de capital clave para que el United renueve su plantilla. El danés, cedido en Nápoles, marcó 16 goles en 44 partidos y fue clave para que el equipo acabara subcampeón de liga y ganara la Supercopa de Italia.
El delantero escribe un emotivo mensaje a los aficionados
Tras confirmarse su fichaje, Hojlund publicó un mensaje en redes: «Despedirme del Manchester United me emociona mucho. Mi sueño de infancia se hizo realidad al jugar en Old Trafford con la camiseta roja. Estoy muy agradecido por el apoyo de los aficionados, que me hicieron sentir en casa y recuperé la confianza».
Y añadió: «El gol de hoy marca un nuevo inicio lleno de confianza. Daré todo por el Nápoles, agradecido a los aficionados, jugadores y personal del United que hicieron realidad mi sueño de niño. Es hora de nuevos sueños, así que vamos a perseguirlos».
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La era Carrick apuesta por refuerzos inmediatos
La salida de Hojlund inyecta 38 millones de libras al United de Michael Carrick. El club ya reinvierte ese dinero en la plantilla y, según informes, negocia con el centrocampista del Atalanta Ederson por la misma cifra.
Se prevé una amplia reestructuración en Old Trafford este verano; jugadores veteranos como Casemiro podrían marcharse para aliviar la masa salarial. Al actuar temprano, Carrick evita los inicios lentos que han lastrado al United. Con Hojlund ya en el Nápoles, la atención se centra en una nueva era de talento en el Teatro de los Sueños.