«Le deseamos lo mejor para el futuro»: el Manchester United confirma que un jugador del primer equipo fichó por un club de la Serie A

La saga sobre el futuro de Hojlund ha terminado: el Manchester United ha confirmado que el delantero ficha de forma definitiva por el Nápoles. El jugador, de 23 años, pasó la temporada 2025-26 cedido en Italia, y el traspaso se oficializó tras la conclusión del curso. En un breve comunicado en su web, el United le deseó lo mejor.

Su salida cierra una etapa de tres años en el gigante de la Premier. Llegó del Atalanta en 2023, marcó 26 goles en 95 partidos y ganó la FA Cup 2024 como suplente en la final contra el City en Wembley.



