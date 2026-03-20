Lazio, Taylor encantado: «Aquí la pasión es arrolladora. ¿Sarri? ¡Los primeros días me dio dolor de cabeza!»

«El seleccionador Koeman me envió un mensaje después de mi fichaje por la Lazio: “Un fichaje excelente, te seguiremos de cerca. Mucha suerte”. Fue una señal positiva para mí. A menudo me decía que tenía que madurar más y estar más presente en los duelos; debo decir que ahora entiendo lo que quería decir, porque jugar cada semana en una liga de primer nivel como esta es realmente otra cosa. En la Eredivisie a veces podía permitirme jugar solo con delicadeza, basándome en la técnica. En Italia, si no pones también garra competitiva, te arrollan. Esta experiencia me está convirtiendo en un jugador mucho más sólido. Pero no tomé esta decisión solo por la selección, simplemente quería crecer como persona y como futbolista. Necesitaba algo nuevo, un nuevo entorno y un nuevo reto. Con Holanda debuté como suplente y creo que lo hice bien, incluso marqué un penalti en la tanda. Pero luego, en el siguiente parón, fui a la Eurocopa con la Sub-21 y desde entonces no me han vuelto a convocar. Hay mucha competencia en mi posición, pero sería fantástico volver al equipo. Pienso a menudo en el último Mundial y me gustaría revivir esa experiencia, pero para ello tengo que seguir haciendo grandes cosas aquí en la Lazio».