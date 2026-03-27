Posible emergencia en el Lazio de cara a la reanudación del campeonato. La atención se centra en la portería, ya que Edoardo Motta se ha visto obligado a abandonar la concentración de la selección italiana sub-21 debido a un problema. Así lo ha comunicado un comunicado oficial de la selección, que confirma una «recaída de los problemas físicos que ya le habían afectado al inicio de la concentración en Tirrenia»; Motta ya ha regresado a Roma, y en su lugar ha sido convocado Diego Mascardi, del Spezia.
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Lazio, preocupación en la portería: Motta, lesionado con la selección sub-21; Furlanetto se prepara. ¿Qué se rumorea sobre el Parma?
QUÉ SE SABE SOBRE EL ESTADO DE MOTTA
Desde hace ya algunas semanas, Maurizio Sarri no cuenta con el portero titular Ivan Provedel, cuya temporada podría haber llegado a su fin debido a una lesión del ligamento glenohumeral asociada a una afectación del anillo glenoideo; en los últimos partidos había jugado Motta —llegado en enero procedente del Reggiana—, pero ahora también él corre el riesgo de quedarse fuera. En las próximas horas, el cuerpo médico de la Lazio evaluará la gravedad de la lesión y, sobre todo, el tiempo de recuperación; si no se recupera a tiempo para el próximo partido, le tocará jugar al tercer portero, Furlanetto.
FURLANETTO SE PREPARA
Por lo tanto, se seguirá de cerca el estado físico de Motta de cara al partido en casa contra el Parma, previsto para el sábado 4 de abril a las 20:45. A la espera de noticias sobre su disponibilidad, se prepara Alessio Furlanetto, un jugador nacido en 2002 que se formó en las filas del Lazio y regresó al club el verano pasado tras varias cesiones en la Serie C. Ha pasado mucho tiempo en el banquillo de la Serie A como tercer portero, pero sin haber debutado nunca. El último partido que jugó fue el 2 de marzo de 2024 en el Fermana-Olbia (2-2) de la Serie C; el partido contra los gialloblù podría ser su primer partido en la Serie A.