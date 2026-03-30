Lazio, ojo a las cuentas: mañana se enviarán los documentos para saber si en verano se dará luz verde al mercado

La Lazio conoce bien los riesgos que conlleva incumplir los límites. De hecho, el pasado verano, el club de la capital, al no haber cumplido los tres parámetros exigidos en aquel momento, vio cómo se le bloqueaba por completo el mercado de fichajes, sin posibilidad de adquirir jugadores ni siquiera a cambio de traspasos. Ni siquiera fue posible renovar contratos el pasado mes de agosto. Una situación que, inevitablemente, ha afectado a la planificación técnica, además de a la financiera posterior, incluso en lo que respecta al mercado de enero. Sin embargo, la normativa también prevé la posibilidad de que el mercado, aunque no esté bloqueado, se mantenga en «saldo cero». Una medida menos grave, pero que, no obstante, implica la imposibilidad de fichar nuevos futbolistas sin haber ingresado primero los fondos necesarios procedentes de las ventas. Y este procedimiento se prolonga hasta que se vuelva a cumplir con los límites, con restricciones adicionales en caso de reincidencia en las infracciones.