En el Lazio esperan con expectación el dictamen de la Covisoc sobre el balance del club. Hay que acabar de una vez por todas con la pesadilla del mercado de fichajes bloqueado este verano. En el correo electrónico que el club enviará mañana al órgano de control figuran todos los documentos que deben examinarse y de los que dependerá la posibilidad de que los biancocelesti puedan operar libremente en la próxima ventana de fichajes. El club de Lotito debe demostrar en sus cuentas que ha mantenido el equilibrio exigido por la normativa federal.
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Lazio, ojo a las cuentas: mañana se enviarán los documentos para saber si en verano se dará luz verde al mercado
EL PARÁMETRO
En el pasado, el factor principal era el índice de liquidez. Además de este parámetro, también tenían un peso decisivo el endeudamiento y el coste laboral ampliado, es decir, la relación entre los gastos en salarios, las amortizaciones y los ingresos totales. Este último es el único que se ha mantenido en vigor tras la última revisión del reglamento, llevada a cabo a principios de esta temporada. Las verificaciones se basan en los datos contables actualizados precisamente al primer trimestre del año. Sin embargo, el veredicto no se dará a conocer hasta mayo. El umbral que hay que respetar este año se ha rebajado a 0,7 (la temporada pasada era de 0,8).
RIESGOS
La Lazio conoce bien los riesgos que conlleva incumplir los límites. De hecho, el pasado verano, el club de la capital, al no haber cumplido los tres parámetros exigidos en aquel momento, vio cómo se le bloqueaba por completo el mercado de fichajes, sin posibilidad de adquirir jugadores ni siquiera a cambio de traspasos. Ni siquiera fue posible renovar contratos el pasado mes de agosto. Una situación que, inevitablemente, ha afectado a la planificación técnica, además de a la financiera posterior, incluso en lo que respecta al mercado de enero. Sin embargo, la normativa también prevé la posibilidad de que el mercado, aunque no esté bloqueado, se mantenga en «saldo cero». Una medida menos grave, pero que, no obstante, implica la imposibilidad de fichar nuevos futbolistas sin haber ingresado primero los fondos necesarios procedentes de las ventas. Y este procedimiento se prolonga hasta que se vuelva a cumplir con los límites, con restricciones adicionales en caso de reincidencia en las infracciones.
CONFIANZA
Sin embargo, desde Formello aseguran que esta vez todo está en orden. Las ventas de invierno han dado un respiro a las arcas del club. Además, en el cálculo de la relación entre costes e ingresos deben excluirse los jugadores menores de 23 años. Por eso, en enero se optó por apostar por jóvenes talentos emergentes como Przyborek y Motta para ampliar la plantilla. La revisión de mañana, sobre la que se respira optimismo en el club, representa, por tanto, un punto de inflexión crucial: de ella dependerá no solo la libertad de movimiento en el mercado, sino también la credibilidad del proceso de reequilibrio y rejuvenecimiento emprendido.