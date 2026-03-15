Motta 6,5: solo cometió un error evitable en la primera parte. Después, realizó al menos tres intervenciones decisivas y se mostró muy seguro en las salidas.





Marusic 6,5: habilita a Isaksen con un pase bien medido. Cierra los espacios como puede por ese lado para limitar los centros del Milan.





Provstgaard 6,5: se entrega con cualquier parte del cuerpo para intentar que Motta se sienta más seguro a sus espaldas. Se impone, como de costumbre, también en el juego aéreo





Gila 7: levanta un muro delante del área. Siempre lúcido a la hora de dirigir la línea y anticiparse a Leao. Decisivo en los últimos minutos con dos intervenciones monumentales en el área.





Tavares 6,5: imparable cuando acelera. Desbarata por sí solo toda la línea derecha del Milan.





Patric 6: sufre la presión del Milan, pero aun así consigue contener a Modric cuando el croata se asoma al ataque.





Taylor 6,5: mereció más suerte en la primera parte con su disparo de izquierda desde una posición escorada que se estrelló en el larguero. De todos modos, hace un gran trabajo en ambas fases. (desde el 44’ de la segunda parte, Belahyane, sin nota)





Dele-Bashiru 6: pone mucha garra en todo lo que hace. No siempre es perfecto, pero ahí en el centro nunca se rinde.





Isasken 8: Pavlovic y Estupinian se vuelven locos con él. Frío ante Maignan para el 1-0. En noches como estas es casi imposible de marcar. Y también se hace útil en la fase defensiva recuperando varios balones. (desde el minuto 22 de la segunda parte, Pedro 5,5: no gestiona muy bien al menos un par de posesiones en zona ofensiva en los minutos finales. De él se espera más lucidez)





Maldini 5,5: desperdicia una buena ocasión en un contraataque para poner el 2-0 en la primera parte. Trabaja mucho el juego de espaldas, pero también toma muchas decisiones equivocadas a la hora de intentar jugadas. (min. 22’st Dia 6: ayuda a aliviar la presión final de los rossoneri trabajando bien en los pases largos)





Zaccagni 5,5: poco implicado en el juego ofensivo. Al menos se hace útil en la cobertura para ayudar a Tavares. (min. 37’st Cancellieri sv)





Entrenador Sarri 8: Obra maestra táctica del técnico toscano, que frenó a las estrellas del Milan y puso en aprietos a los rossoneri con la profundidad por las bandas. Una gestión lúcida de los cambios y un resultado conseguido sobre todo gracias a la preparación defensiva del partido.