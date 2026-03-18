El nombre de Mario Gila está llamado a convertirse en uno de los más cotizados del próximo mercado de fichajes de verano. El defensa español de laLazio, nacido en 2000, se ha consolidado como uno de los centrales más fiables de la Serie A, incluso en una temporada poco brillante en general para los biancocelesti. Por último, su actuación contra el Milan hace unos días no pasó desapercibida, pero hace tiempo que el central, formado en el Real Madrid, está despertando el interés de numerosos clubes de primer nivel italianos y europeos. Y varios rumores confirman un panorama en rápida evolución respecto a su futuro, con varias opciones sobre la mesa, teniendo en cuenta que su actual situación contractual con el club capitalino podría favorecer su traspaso, a un año de que expire su contrato.
Traducido por
Lazio, el futuro de Mario Gila pende de un hilo: las opciones para el verano, entre el derbi de Milán y ofertas del extranjero
EL PUNTO CRUCIAL DEL CONTRATO
De hecho, Gila tiene contrato con la Lazio hasta 2027. La Lazio le había prometido una renovación, pero se ha demorado en ofrecérsela —teniendo en cuenta también las restricciones sufridas el verano pasado— y, a día de hoy, el jugador, tras haber hablado en varias ocasiones con la directiva en los últimos meses, sigue a la espera de una llamada para recibir una propuesta oficial. Sin embargo, el tema se ha vuelto espinoso. El club querría prolongar la relación con el jugador y asegurárselo con una renovación importante, ya que actualmente cobra apenas 500 000 euros y es uno de los peor pagados de la plantilla, a pesar de su importancia en el esquema de Sarri. Una falta de consideración que estaría empujando a Gila a reflexionar sobre su futuro. La voluntad del jugador de no renovar es firme. Un escenario que pondría a la Lazio en la situación de tener que monetizar inmediatamente su venta, para no perderlo gratis dentro de un año. Aún no hay un precio fijado por su traspaso, pero es probable que ronde los 20 millones de euros. No hay que olvidar que el 50 % de la reventa sigue en manos del Real Madrid.
DERBI DE MILÁN
El Milan lleva meses siguiendo de cerca la evolución de la situación del defensa español. Y la reciente derrota del propio «Diablo» en el Olimpico ha reforzado la idea de que él podría ser el refuerzo ideal para la defensa. Sin embargo, el club rossonero no es el único en la pugna. De hecho, a pesar del interés concreto, por el momento no hay negociaciones avanzadas entre las partes. De hecho, la pista es complicada, también debido a la competencia, que en las últimas semanas se ha intensificado cada vez más. Mientras tanto, el Inter también está interesado en el defensa español y, según algunos rumores, incluso estaría ya trabajando con el entorno del jugador para convencerlo con un proyecto técnico sólido. Tampoco en este caso hay rastro de contactos directos entre los clubes por el momento.
CONTEXTO INTERNACIONAL
Si el futuro de Gila ya no está en la Lazio, por su parte, los biancocelesti preferirían que no siguiera en Italia, en general. Por eso, en Formello se prestan atención a los rumores que llegan también desde el extranjero. Además del Real Madrid, que siempre podría hacer valer su cláusula para obtener un descuento considerable en el precio, según algunos medios españoles, también estaría interesado en el jugador el otro equipo de Madrid, el Atlético. En la Premier League, hay que prestar atención al Chelsea, así como a otros clubes que, aunque no sean de primera línea, cuentan con una gran capacidad económica. En general, sin embargo, según la idea de Gila, en caso de dejar la Lazio, existe la intención de dar el salto a escenarios de mayor nivel, quizá para jugar la Champions de forma continuada. Por lo tanto, es de esperar que en verano su nombre sea uno de los más cotizados desde las primeras semanas del mercado.