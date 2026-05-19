Lautaro Martínez sitúa a Harry Kane por delante de Erling Haaland como mejor delantero del mundo

Martínez se ha convertido en uno de los delanteros más fiables de Europa durante su etapa en el Inter. Esta temporada ha marcado 17 goles en 29 partidos de la Serie A y lidera la lista de máximos goleadores. El delantero cree que está jugando el mejor fútbol de su carrera.

«Sin duda, porque me siento muy feliz y seguro cuando juego», afirmó Martínez. «Me muevo con gran soltura, incluso tácticamente. Antes no era así».

Además, destacó la compenetración con Marcus Thuram: «Marcus y yo nos entendemos cada vez mejor. Él es alegre, yo soy más serio; nos complementamos».