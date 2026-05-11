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Laura Hilven, esposa de Leandro Trossard, eliminó toda mención del jugador del Arsenal de sus redes sociales en medio de una crisis matrimonial
La desaparición digital desata rumores de crisis matrimonial
Las especulaciones sobre el matrimonio de Trossard crecen tras borrar su esposa, Hilven, todo su perfil de Instagram. La joven de 33 años eliminó fotos con la estrella del Arsenal, incluso recuerdos de la boda y vacaciones. Además, desde principios de diciembre no publica imágenes con su anillo de boda, lo que aumenta las dudas sobre su relación.
La pareja, que lleva junta casi 13 años y se casó en 2019, solía mostrarse muy afectuosa en redes. Una fuente cercana declaró a The Sun: «Laura solía tener montones de fotos en su Instagram con Leandro: de la boda, de vacaciones, de citas. Las ha borrado todas. Ahora nadie diría que alguna vez fueron pareja».
- Instagram/laurahlvn
Recuerdos borrados, desde los Emiratos hasta Ibiza
Hilven ha borrado de sus redes no solo fotos familiares, sino también imágenes en las que aparecía animando a Trossard en el Emirates Stadium. Entre ellas destaca una publicación de mayo del año pasado en la que posaban en el campo con camisetas del Arsenal y el mensaje: «Nuestros corazones son ROJOS. Gracias por todo el apoyo esta temporada. #LOVEFROMUS». También eliminó las fotos de su famoso viaje a Wimbledon.
Además, en su última foto, del 2 de marzo, ya no lleva la alianza y luce un anillo de oro en el corazón. Antes de la limpieza, solía compartir con frecuencia los hitos de su relación.
Una distracción en la carrera del Arsenal por el título
Esta crisis personal llega en el peor momento para el Arsenal de Mikel Arteta. Trossard ha sido clave esta temporada y marcó el gol decisivo en la victoria 1-0 sobre el West Ham que mantiene a los Gunners en la lucha por la Premier League.
Pese a sus problemas personales, el belga se mantiene concentrado en sus obligaciones profesionales y se espera que sea clave en la final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain en Budapest. Sobre ese partido, el extremo afirmó: «Estaremos preparados. En un solo partido, puede pasar cualquier cosa».
- Getty Images Sport
De Genk a la fama en el norte de Londres
La ascensión de Trossard a la élite del fútbol inglés ha ido de la mano de su estable relación con Hilven. La pareja se mudó a Inglaterra en 2019, después de que el extremo fichara por el Brighton tras ganar el título con el Genk. Tras cuatro exitosos años en la costa sur, fichó por el Arsenal en enero de 2023 por 27 millones de libras y, desde entonces, ha marcado 26 goles en más de 120 partidos.
En el norte de Londres, Hilven ha asistido a casi todos los partidos y se ha hecho amiga de otras WAGs del Arsenal, como Tolami Benson (novia de Bukayo Saka) y Sophia (esposa de Kai Havertz), además del conocido aficionado Matt Lucas. Sin embargo, tras la repentina desaparición de Trossard de su vida pública, se desconoce si seguirá acudiendo al Emirates a medida que la temporada llega a su punto álgido.