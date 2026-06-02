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¡Las ventas de la camiseta de Gabriel se disparan un 350 % tras fallar un penalti! Los aficionados del Arsenal muestran su apoyo al defensa brasileño tras el fallo que eliminó al equipo de la Liga de Campeones
Notable aumento en las ventas de camisetas
Según The Athletic, las ventas de camisetas de Gabriel subieron un 350 % tras fallar un penalti decisivo en la final de la Liga de Campeones. Aunque el Arsenal cayó en los penaltis, sus fans mostraron enorme solidaridad. El central, de 28 años, falló el quinto penalti, lo que permitió al gigante francés ganar su segundo título europeo consecutivo. Desde su llegada en 2020 procedente del Lille, Gabriel se convirtió en el nombre más vendido en las camisetas del Arsenal durante el fin de semana. En un momento dado, sus ventas duplicaron las de cualquier otro jugador.
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Gabriel comparte un emotivo mensaje
Tras la decepción, el brasileño Gabriel usó las redes para mandar un mensaje a la afición: “Duele, pero estoy orgulloso de este equipo y de lo logrado. Gracias por vuestro apoyo; celebrad con nosotros el desfile de hoy. Nos vemos la próxima temporada. Con cariño, Big Gabi”. Fue un pilar del equipo.
Tras reflexionar sobre la temporada, publicó: «Es doloroso, pero estoy orgulloso de este equipo y de todo lo que hemos logrado juntos. Gracias a nuestra increíble afición por vuestro apoyo en cada paso. ¡Os merecéis celebrar este viaje con nosotros y disfrutar del desfile de hoy! ¡Nos vemos la próxima temporada! Con cariño, Big Gabi». Ha sido una pieza clave para el equipo este año.
Un impacto enorme y un futuro a largo plazo
La afición apoya incondicionalmente a Gabriel, central clave desde su llegada al norte de Londres. Con el Arsenal ha jugado 261 partidos y ha marcado 24 goles. Esta temporada disputó 51 encuentros y anotó cuatro tantos, ayudando a ganar la Premier League y el Community Shield 2023-24. Su contrato vence en 2029, lo que garantiza su continuidad. Un penalti fallado no ensombrece su regularidad ni su importancia en la defensa.
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Ahora el foco está en la gloria del Mundial.
Gabriel ya dejó atrás su temporada con el Arsenal y se concentra en la selección. Se prepara para el Mundial con Brasil, tras perderse el amistoso 6-2 contra Panamá. Antes del torneo, el defensa aspira a jugar el 7 de junio contra Egipto, y luego enfrentará a Marruecos, Haití y Escocia en el Grupo C.