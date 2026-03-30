Las últimas noticias sobre la lesión de Declan Rice, que revelan un «claro malestar», preocuparán al Arsenal, que lucha por el título de la Premier League, tras la baja del centrocampista de la selección inglesa

Tuchel se refirió a la salida masiva de jugadores y aclaró que, aunque estos estaban deseosos de representar a su país, las evaluaciones médicas hicieron imposible su participación en un periodo tan apretado del calendario futbolístico.

En cuanto a la forma física de los que fueron liberados prematuramente, Tuchel declaró: «No hay nada más que añadir por mi parte, como entrenador, no soy un experto médico. Hicimos una evaluación tras el partido, pero ninguno de ellos estaba en condiciones de quedarse y disputar minutos.

Se les hizo una evaluación médica; querían jugar desesperadamente, para dejar las cosas claras, y estaban ansiosos por participar, pero no tenía sentido correr ese riesgo. Si hubiera sido el último partido de la temporada, los habríamos retenido, lo habríamos intentado todo, pero no tenía sentido.

El riesgo de empeorar las cosas era demasiado grande, estaban claramente incómodos. No tenía sentido que se quedaran. [Noni] parecía estar mejor de lo que se sentía, pero estará de baja unos días».