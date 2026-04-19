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Mark Doyle

Traducido por

Las perspectivas laborales de Michael Carrick, el perfil de LinkedIn de Liam Rosenior y la candidatura de Bruno Fernandes al premio al Jugador del Año: ganadores y perdedores de la contundente victoria del Manchester United ante el Chelsea

Winners & losers
Opinion
Manchester United
Chelsea
Premier League
FEATURES
Chelsea vs Manchester United
M. Carrick
L. Rosenior
B. Fernandes
A. Garnacho
C. Palmer

El Chelsea necesitaba ganar el sábado al Manchester United en la Premier League, pero perdió. Ya son cuatro partidos sin marcar y cuatro derrotas seguidas para los Blues, su peor racha sin goles desde noviembre de 1912. El equipo de Liam Rosenior, en plena crisis, se mantiene sexto, a cuatro puntos del Liverpool, que tiene un partido menos.

Con solo cinco partidos por jugar, el Chelsea riesgo quedarse fuera de la próxima Liga de Campeones, con consecuencias graves para el club. En cambio, el United está a punto de asegurar su regreso a la máxima competición europea gracias al gol de Matheus Cunha en Stamford Bridge, que le da una ventaja de 10 puntos sobre los blues.

Los Red Devils no jugaron bien y tuvieron algo de suerte, pero mantener la portería a cero sin ningún central titular —por lesiones y sanciones— refuerza las opciones de Michael Carrick de quedarse de forma permanente.

A continuación, GOAL repasa a los grandes ganadores y perdedores de este resultado clave en el oeste de Londres...

  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    GANADOR: La candidatura de Bruno al Jugador del Año

    Algunos creen que el mejor jugador debe salir del equipo campeón. Es un error: el fútbol es colectivo, pero este es un premio individual. El mejor jugador no siempre está en el mejor equipo.

    Este año lo vemos claro: Declan Rice ha brillado en un Arsenal que puede ganar la liga, y Erling Haaland, con su récord de participación en goles, podría volver a alzarse con el título con el Manchester City.

    Sin embargo, Bruno Fernandes debe ganar el premio. Quizá no sea muy simpático, pero ningún otro jugador es tan clave para su equipo.

    Lo volvió a demostrar en Stamford Bridge, donde sirvió el único gol del partido a Matheus Cunha con una jugada brillante por la derecha, y ya suma 18 asistencias, a solo dos del récord histórico de la Premier.

    Estamos ante un momento histórico que merece reconocimiento.

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  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDEDOR: Alejandro Garnacho

    El gol de la victoria gustó especialmente a la afición visitante, pues Bruno había superado con facilidad una débil entrada de Alejandro Garnacho en la jugada anterior. Aunque el argentino se formó en las categorías inferiores del United tras llegar del Atlético de Madrid, los hinchas del United no le guardan cariño a su exextremo.

    La grada visitante se burló del «imbécil argentino» incluso antes de que entrara en el minuto 15 por el lesionado Estevao, lo que quizá aumentó su deseo de demostrar su valía ante su exequipo.

    Sin embargo, el argentino no hizo más que confirmar que el United acertó al deshacerse de él el verano pasado, con otra actuación dolorosamente ineficaz en la que ni siquiera superó a un Diogo Dalot de nivel medio.

    Algunos aficionados del United temían que el club lo hubiera vendido demasiado barato, pero ocho meses después los 40 millones de libras (55 millones de dólares) siguen pareciendo una excelente inversión por un jugador que ni siquiera es la mitad de bueno de lo que él cree ser; algo que el Chelsea está descubriendo ahora a un coste considerable.

  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    GANADOR: Las perspectivas laborales de Carrick

    Los resultados de un entrenador interino pueden ser engañosos. El Manchester United lo sabe bien. Es fácil dejarse seducir por un antiguo ídolo durante la «luna de miel».

    Sin embargo, aunque persisten dudas sobre si Michael Carrick es el hombre adecuado para el que quizá sea el banquillo más difícil del fútbol, lo cierto es que su prueba de fuego no podría ir mejor.

    Desde que tomó las riendas el 13 de enero, ha sumado más puntos que cualquier otro técnico de la Premier, y ahora el United está a un paso de la Liga de Campeones, algo que parecía imposible tras la primera mitad de temporada bajo Ruben Amorim.

    Carrick ha aportado claridad, cohesión y carácter. El exinternacional inglés sufrió su primer revés el lunes al caer ante el Leeds, pero la respuesta en Stamford Bridge fue sobresaliente.

    Sin Lisandro Martínez, Harry Maguire ni el lesionado Lenny Yoro, y con Matthijs de Ligt aún de baja, Carrick afrontó el viaje a Londres.

    Pese a las bajas, Carrick logró una victoria vital —y el primer partido sin encajar en cinco— con el joven de 19 años Ayden Heaven junto al lateral Noussair Mazraoui.

    «Tuvimos que trabajar mucho el último día para preparar una nueva defensa de cuatro», declaró Carrick a TNT Sports tras el partido. «La entrada de Ayden Heaven y Noussair Mazraoui fue increíble, sobre todo por la juventud de Ayden y porque Noussair no suele actuar de central. El cuerpo técnico merece crédito por preparar a los chicos».

    Carrick también merece crédito: más allá del habitual impulso del nuevo técnico, asumir un equipo a mitad de curso nunca es sencillo.

  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDEDOR: Liam Rosenior

    Liam Rosenior es lo opuesto a Carrick. Assumió un grande de la Premier en enero, pero, a diferencia de su compatriota, empeoró un equipo que no estaba mal: solo una victoria en ocho partidos.

    Es cierto que el Chelsea tiene problemas más graves que el técnico; de ahí que más de 500 aficionados protestaran contra los propietarios antes del partido del sábado.

    Sin embargo, los hinchas han perdido la fe en Todd Boehly y su equipo precisamente por despedir a Enzo Maresca seis meses después de ganar dos títulos y reemplazarlo por un técnico sin experiencia ni logros.

    Rosenior era el candidato interno barato, dispuesto a ocuparse solo del primer equipo. Está claro que lo ascendieron por encima de sus capacidades.

    Los jugadores no se han rebelado, pero que varias figuras clave del vestuario hayan lamentado en público el cese de Maresca lo dice todo.

    A pesar de su discurso de marca personal, este es un mundo de resultados: si el Chelsea no logra la clasificación para la próxima Liga de Campeones, Rosenior probablemente perderá su puesto.

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-PRESSERAFP

    GANADOR: Los cinco principales rivales del Chelsea

    La victoria 1-0 del sábado en Stamford Bridge no solo acercó al United a la Liga de Campeones. El gol de Cunha en el 43 también alegró a los hinchas del Aston Villa y del Liverpool, aunque quizá no lo admitan.

    Mientras escribo, el Villa es cuarto y podría igualar al United si vence al Sunderland en casa el domingo; sin embargo, los Black Cats son un rival complicado, más aún tras la Europa League. La derrota del Chelsea, por tanto, alivia parte de la presión sobre el Villa, que mantiene siete puntos de ventaja sobre los Blues.

    Para el Liverpool, la derrota de los Blues ante el United fue un impulso mayor. Los Reds, en baja forma y golpeados por la lesión de Hugo Ekitike, que se pierde lo que queda de 2026 por un problema en el tendón de Aquiles tras la caída ante el París Saint-Germain, necesitan reaccionar.

    Además, deben viajar al otro lado de la ciudad para medirse a un rival que también aspira a Europa.

    El derbi del domingo es vital para el equipo de Arne Slot, pero también brinda a los actuales campeones, a punto de ser destronados, la ocasión de abrir siete puntos sobre Chelsea en la pelea por el quinto puesto.

  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDEDOR: El Proyecto BlueCo

    Si el Chelsea se queda fuera de la Liga de Campeones —o incluso de cualquier competición europea, ya que Brentford, Bournemouth, Brighton, Everton y Sunderland están a solo dos puntos—, es inevitable preguntarse si algunos jugadores clave pensarán en marcharse.

    El exnúmero 10 Joe Cole admitió en TNT Sports que, tras el partido, no dudaba de que algunos jugadores llamarían a sus agentes para salir.

    En el lado positivo, Cole Palmer afirmó, antes del duelocontra el United, que no planeaba volver a Manchester y que el Chelsea no está «tan lejos» de pelear por los títulos.

    Sin embargo, sus 48 puntos en 33 jornadas de Premier y la goleada 8-2 ante el París Saint-Germain en Champions indican lo contrario.

    Palmer asegura que basta con que el Chelsea «fiche a los jugadores adecuados» este verano, aunque lograrlo será más difícil si terminan fuera de los cinco primeros.

    En un escenario tan desastroso, el mayor problema del Chelsea sería retener a sus pocos jugadores de talla mundial: Enzo Fernández no es la única figura que evalúa su futuro.

    Informes recientes indican que el Chelsea planea ajustar su política de fichajes este verano, pero podría ser demasiado tarde. La próxima vez que el United visite Stamford Bridge, ¡Palmer podría estar con los visitantes en lugar de con los locales!

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